A McLaren tavaly májusban jelentette be, hogy az akkor 18 éves Alex Dunne fejlesztőpilótaként csatlakozik a wokingi istállóhoz. Az ír versenyző idén Zandvoortban és Austinban is tesztelte már a csapat Forma-1-es autóját, Spielbergben és Monzában pedig az első szabadedzésen is lehetőséget kapott.
Péntek és vasárnap között a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik az F1-es szezon, a csütörtöki sajtónapon pedig a McLaren bejelentése vitte a prímet. A konstruktőri címvédő ugyanis arról adott ki közleményt, hogy Dunne szerződését azonnali hatállyal felbontja, így az ír pilóta távozik az istálló programjából.
A BBC úgy tudja, hogy Alex Dunne-nak nem kell aggódnia a jövőjéért, ugyanis hamarosan a Red Bull istállójának programjához csatlakozik, és esélye van arra, hogy 1-2 éven belül a fiókcsapat, vagyis a Racing Bulls Forma-1-es pilótája legyen.
Dunne idén újoncként szerepel a Forma-2-ben, ahol két futamgyőzelmet is szerezve sokáig éllovas volt, de két versenyhétvégével a szezon vége előtt továbbra is van esélye a bajnoki címre.
Kérdés, hogy Loszaílban és Abu-Dzabiban a történtek után mennyire tud majd élni a lehetőséggel.