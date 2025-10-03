Live
A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj versenyhétvégéje előtt nagy bejelentést tettek a konstruktőri címvédő wokingiak. A McLaren azonnali hatállyal menesztette Alex Dunne tartalékversenyzőt – az ír pilóta a Forma-2-ben a bajnoki címért harcol idén.

A McLaren tavaly májusban jelentette be, hogy az akkor 18 éves Alex Dunne fejlesztőpilótaként csatlakozik a wokingi istállóhoz. Az ír versenyző idén Zandvoortban és Austinban is tesztelte már a csapat Forma-1-es autóját, Spielbergben és Monzában pedig az első szabadedzésen is lehetőséget kapott.

Alex Dunne kirúgása mellett döntött a McLaren Forma-1-es csapata
Alex Dunne kirúgása mellett döntött a McLaren Forma-1-es csapata
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Alex Dunne már nem tartozik a McLaren kötelékébe

Péntek és vasárnap között a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik az F1-es szezon, a csütörtöki sajtónapon pedig a McLaren bejelentése vitte a prímet. A konstruktőri címvédő ugyanis arról adott ki közleményt, hogy Dunne szerződését azonnali hatállyal felbontja, így az ír pilóta távozik az istálló programjából.

A BBC úgy tudja, hogy Alex Dunne-nak nem kell aggódnia a jövőjéért, ugyanis hamarosan a Red Bull istállójának programjához csatlakozik, és esélye van arra, hogy 1-2 éven belül a fiókcsapat, vagyis a Racing Bulls Forma-1-es pilótája legyen.

Dunne idén újoncként szerepel a Forma-2-ben, ahol két futamgyőzelmet is szerezve sokáig éllovas volt, de két versenyhétvégével a szezon vége előtt továbbra is van esélye a bajnoki címre.

Kérdés, hogy Loszaílban és Abu-Dzabiban a történtek után mennyire tud majd élni a lehetőséggel.

