A McLaren tavaly májusban jelentette be, hogy az akkor 18 éves Alex Dunne fejlesztőpilótaként csatlakozik a wokingi istállóhoz. Az ír versenyző idén Zandvoortban és Austinban is tesztelte már a csapat Forma-1-es autóját, Spielbergben és Monzában pedig az első szabadedzésen is lehetőséget kapott.

Alex Dunne kirúgása mellett döntött a McLaren Forma-1-es csapata

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Alex Dunne már nem tartozik a McLaren kötelékébe

Péntek és vasárnap között a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik az F1-es szezon, a csütörtöki sajtónapon pedig a McLaren bejelentése vitte a prímet. A konstruktőri címvédő ugyanis arról adott ki közleményt, hogy Dunne szerződését azonnali hatállyal felbontja, így az ír pilóta távozik az istálló programjából.

McLaren Racing has ended its contract with McLaren Driver Development Programme member Alex Dunne.



It has been a pleasure to work with Alex over the last year and to contribute to his growth as a driver.



We wish Alex all the best for his career going forward.#McLaren pic.twitter.com/Ll46rVgF8l — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2025

A BBC úgy tudja, hogy Alex Dunne-nak nem kell aggódnia a jövőjéért, ugyanis hamarosan a Red Bull istállójának programjához csatlakozik, és esélye van arra, hogy 1-2 éven belül a fiókcsapat, vagyis a Racing Bulls Forma-1-es pilótája legyen.

Dunne idén újoncként szerepel a Forma-2-ben, ahol két futamgyőzelmet is szerezve sokáig éllovas volt, de két versenyhétvégével a szezon vége előtt továbbra is van esélye a bajnoki címre.

Kérdés, hogy Loszaílban és Abu-Dzabiban a történtek után mennyire tud majd élni a lehetőséggel.