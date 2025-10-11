Hat futammal a Forma-1-es idény vége előtt a versenyzők pontversenyében Oscar Piastri (336 pont) vezet csapattársa, Lando Norris (314 pont) előtt. A McLaren tehát kettős győzelemre hajthat, hacsak jól felépített tervüket nem rombolja le a nyári szünet óta bomba formában lévő címvédő, Max Verstappen.

Addig sportszerűsködik a McLaren, hogy a végén megint Verstappen ünnepelhet

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Ennek a helyzetnek a megoldására tett javaslatot, Günther Steiner, aki a HAAS egykori csapatfőnökéből lett a Forma-1 megmondóembere.

Döntenie kell a McLarennek!

Verstappen a Holland Nagydíj óta nem volt rosszabb másodiknál – két győzelem, két második hely – és Piastrival szembeni 100 pontos hátrányát 63 pontra faragta. És, ha ez így megy tovább, akkor nem lesz nagy pezsgőzés Wokingban az idény végén...

Günther Steiner szerint, ha a McLaren nem akar kitolni magával, akkor most jött el az ideje, hogy erősorrendet állítson fel két pilótája között, és elkezdje egyiküket egyértelműen támogatni a világbajnoki cím megszerzéséért folyó harcban.

„Papaya-szabályok? Senki sem tudja, hogy ezek léteznek-e egyáltalán. És mindig változtatják őket. Egyszer így van, egyszer úgy. Vagy engeded, hogy versenyezzenek, vagy ha félsz, hogy elveszíted a bajnoki címet, akkor hozol egy döntést.

Meg kell mondanod az egyik srácnak, hogy most ő az első számú. És most nyilván Oscar lenne az, hiszen több pontja van, mint Landónak. Sajnálom. Ez nem Lando ellen szó. Oscar egészen egyszerűen jobb helyzetbe hozta magát az év első kétharmadában.

Most az van, hogy menj és nyerd meg! Senkinek sem tenne jót, ha elbuknák az egyéni címet” – magyarázta Steiner. Az ún. papayaszabállyal a pilóták közti egyenlőségre utalt, és szerinte még mindig jobb az idény végén egy szomorú pilóta lelkét ápolgatni, mint kettőét.