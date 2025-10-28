A Lando Norris rajt-cél győzelmével véget ért Mexikói Nagydíj után erősödtek fel azok a hírek, miszerint a McLaren és a Mercedes lehet az a két F1-es istálló, amelynél jelentős költségplafon-rendellenességeket gyanítanak.
Bajba kerülhet a McLaren és a Mercedes is
Az olasz Sky Italia értesülései szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) költségkorlátozási adminisztrációja a háttérben kezeli az ügyet a 2025-ös F1-es szezon hajrájában, és nem közölt részleteket a vizsgálat mibenlétéről. Egyelőre nem derült ki, hogy túlköltésről vagy eljárási hibákról lehet-e szó, ám a jelek szerint a testület a benyújtott pénzügyi jelentések ellentmondásait vizsgálja.
A lehetséges büntetések köre rendkívül széles: pénzbírság, aerodinamikai tesztkorlátozás, a következő szezonra vonatkozó költségkeret-csökkentés, sőt, akár pontlevonással is sújthatják az érintett csapatokat
a konstruktőri vagy egyéni pontversenyben.
Ami a 2025-ös világbajnokságot illeti, négy fordulóval a vége előtt az egyéni összetettben a 357 pontos Lando Norris egyetlen egységgel vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a szintén vb-esélyes Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen.
A világbajnoki idény november 7. és 9. között Brazíliában folytatódik.
