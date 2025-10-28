Live
A Forma-1-es Mexikói Nagydíj után olasz sajtóhírek arról számoltak be, hogy két csapat is megszeghette az F1 pénzügyi szabályait. A McLarennél és a Mercedesnél is átléphették a költségplafont, így mindkét istálló komoly büntetésre számíthat.

A Lando Norris rajt-cél győzelmével véget ért Mexikói Nagydíj után erősödtek fel azok a hírek, miszerint a McLaren és a Mercedes lehet az a két F1-es istálló, amelynél jelentős költségplafon-rendellenességeket gyanítanak.

A McLarennél is átléphették a költségplafont
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Bajba kerülhet a McLaren és a Mercedes is

Az olasz Sky Italia értesülései szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) költségkorlátozási adminisztrációja a háttérben kezeli az ügyet a 2025-ös F1-es szezon hajrájában, és nem közölt részleteket a vizsgálat mibenlétéről. Egyelőre nem derült ki, hogy túlköltésről vagy eljárási hibákról lehet-e szó, ám a jelek szerint a testület a benyújtott pénzügyi jelentések ellentmondásait vizsgálja.

A lehetséges büntetések köre rendkívül széles: pénzbírság, aerodinamikai tesztkorlátozás, a következő szezonra vonatkozó költségkeret-csökkentés, sőt, akár pontlevonással is sújthatják az érintett csapatokat 

a konstruktőri vagy egyéni pontversenyben.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 19: Andrea Kimi Antonelli of Italy driving the (12) Mercedes AMG Petronas F1 Team W16 leads Carlos Sainz of Spain driving the (55) Williams FW47 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 19, 2025 in Austin, Texas. Clive Mason/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A McLaren mellett a Mercedesre is büntetés várhat
Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ami a 2025-ös világbajnokságot illeti, négy fordulóval a vége előtt az egyéni összetettben a 357 pontos Lando Norris egyetlen egységgel vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a szintén vb-esélyes Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen. 

A világbajnoki idény november 7. és 9. között Brazíliában folytatódik.

