A Lando Norris rajt-cél győzelmével véget ért Mexikói Nagydíj után erősödtek fel azok a hírek, miszerint a McLaren és a Mercedes lehet az a két F1-es istálló, amelynél jelentős költségplafon-rendellenességeket gyanítanak.

A McLarennél is átléphették a költségplafont

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Bajba kerülhet a McLaren és a Mercedes is

Az olasz Sky Italia értesülései szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) költségkorlátozási adminisztrációja a háttérben kezeli az ügyet a 2025-ös F1-es szezon hajrájában, és nem közölt részleteket a vizsgálat mibenlétéről. Egyelőre nem derült ki, hogy túlköltésről vagy eljárási hibákról lehet-e szó, ám a jelek szerint a testület a benyújtott pénzügyi jelentések ellentmondásait vizsgálja.

A lehetséges büntetések köre rendkívül széles: pénzbírság, aerodinamikai tesztkorlátozás, a következő szezonra vonatkozó költségkeret-csökkentés, sőt, akár pontlevonással is sújthatják az érintett csapatokat

a konstruktőri vagy egyéni pontversenyben.

A McLaren mellett a Mercedesre is büntetés várhat

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ami a 2025-ös világbajnokságot illeti, négy fordulóval a vége előtt az egyéni összetettben a 357 pontos Lando Norris egyetlen egységgel vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a szintén vb-esélyes Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen.

A világbajnoki idény november 7. és 9. között Brazíliában folytatódik.

Kapcsolódó cikkek