A Forma-1-es Mexikó Nagydíj hétvégéje rendkívül izgalmasnak ígérkezett, köszönhetően a négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formájának. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontverseyben éllovas Oscar Piastrit.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre

Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Az elmúlt napokban minden F1-szerető azt taglalta, hogy vajon kitarthat-e Verstappen remek formája, és megelőzheti-e Lando Norrist és az ausztrál Piastrit.

Megalázták a Red Bull pilótáját az első szabadedzésen

Azt, hogy a holland pilóta milyen formában van, arra az első szabadedzésen nem kaphattunk választ, ugyanis kilenc beugró pilóta kapott lehetőséget, egyedül a Sauber vágott neki változatlan felállással az első gyakorlásnak.

Lando Norrist (McLaren) helyét az ír származású mexikói Pato O'Ward vette át

Max Verstappen (Red Bull) helyett a svéd-brit Arvid Lindblad vezetett

George Russell (Mercedes) autóját a dán Frederik Vesti kapta meg

Lewis Hamilton (Ferrari) autójába pedig az olasz Antonio Fuoco ült bele.

Nine rookies are taking part in Friday's FP1 🤩



Good luck to everyone! 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FY5PbPUcKc — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Az első szabadedzésen a 20 pilótából 19 azonnal kiment a pályára, egyedül az Aston Martin veteránja, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso várt ki. Miután a mezőny nagy része megtette az első kört, Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája autózta a legjobb időt 1:21.939-cel. Negyedórát követően a versenyzők még messze nem érték el a versenytempót a poros pályán, az élen viszont már a Racing Bulls francia pilótája, Isack Hadjar állt, közel fél másodperces előnnyel.

Fél óra után aztán Oscar Piastri átvette a vezetés, a McLaren ausztrál pilótája volt az első, aki 1:20 alá tudott menni a mexikói versenypályán.

Sending it out of the pit lane! 💨



Home hero Pato O'Ward heads out on track in the McLaren 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XnmfPqZzC2 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Nem sokkal később megvillant Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, aki az 1:18.487-es idejével átvette a vezetést Piastritól. Negyedórával a vége előtt aztán Charles Leclerc beelőzte Antonellit a Ferrarival, így az élre állt a monacói pilóta.