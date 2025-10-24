Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Putyin elismerte: atomfegyvereket is bevethet Zelenszkij ellen, ha ezt az ukrán elnök meglépi

Link másolása
Vágólapra másolva!
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj első szabadedzését. A gyakorlás legnagyobb meglepetését a Max Verstappen helyére beugró pilóta, a 18 éves Arvid Lindblad szolgáltatta, aki remek időeredményével megalázta Cunoda Júkit, a Red Bull másik versenyzőjét.

A Forma-1-es Mexikó Nagydíj hétvégéje rendkívül izgalmasnak ígérkezett, köszönhetően a négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formájának. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontverseyben éllovas Oscar Piastrit.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre
A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre
Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Az elmúlt napokban minden F1-szerető azt taglalta, hogy vajon kitarthat-e Verstappen remek formája, és megelőzheti-e Lando Norrist és az ausztrál Piastrit. 

Megalázták a Red Bull pilótáját az első szabadedzésen

Azt, hogy a holland pilóta milyen formában van, arra az első szabadedzésen nem kaphattunk választ, ugyanis kilenc beugró pilóta kapott lehetőséget, egyedül a Sauber vágott neki változatlan felállással az első gyakorlásnak. 

  • Lando Norrist (McLaren) helyét az ír származású mexikói Pato O'Ward vette át
  • Max Verstappen (Red Bull) helyett a svéd-brit Arvid Lindblad vezetett
  • George Russell (Mercedes) autóját a dán Frederik Vesti kapta meg
  • Lewis Hamilton (Ferrari) autójába pedig az olasz Antonio Fuoco ült bele. 

Az első szabadedzésen a 20 pilótából 19 azonnal kiment a pályára, egyedül az Aston Martin veteránja, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso várt ki. Miután a mezőny nagy része megtette az első kört, Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája autózta a legjobb időt 1:21.939-cel. Negyedórát követően a versenyzők még messze nem érték el a versenytempót a poros pályán, az élen viszont már a Racing Bulls francia pilótája, Isack Hadjar állt, közel fél másodperces előnnyel. 

Fél óra után aztán Oscar Piastri átvette a vezetés, a McLaren ausztrál pilótája volt az első, aki 1:20 alá tudott menni a mexikói versenypályán. 

Nem sokkal később megvillant Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, aki az 1:18.487-es idejével átvette a vezetést Piastritól. Negyedórával a vége előtt aztán Charles Leclerc beelőzte Antonellit a Ferrarival, így az élre állt a monacói pilóta. 

Tíz perccel a vége előtt aztán jött a nap szenzációja, amikor a Max Verstappen autóját vezető Arvid Lindblad megfutott egy zseniális kört, ezzel a 18 éves versenyző feljött az ötödik helyre és két helyet rávert a Red Bull másik pilótájára, a japán Cunoda Júkira. Lindblad gyors köre után mutatták a négyszeres világbajnok Verstappent is, aki maga is jót mosolygott az eseten. 

Red Bull Racing's British reserve driver Arvid Lindblad gets ready for the first practice session of the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 24, 2025. (Photo by Carl DE SOUZA / AFP)
Arvid Lindblad remek szabadedzést zárt a Red Bull volánja mögött
Fotó: AFP/Carl De Souza

Az első szabadedzést végül Leclerc nyerte, a második legjobb időt Antonelli autózta, a harmadik helyre pedig Nico Hülkenberg, a Sauber pilótája érkezett be. 

  • kapcsolódó cikkek:
Hamilton könyörtelen harcra buzdítja Verstappen legnagyobb riválisát
Verstappen korábbi csapattársa kőkemény tanácsot adott a McLarennek
Leclerc elmondta, miért hisz a Ferrari világbajnoki címében
Luxusház a Forma-1-es pályán? A mai világban semmi sem lehetetlen
Súlyos bejelentést tett a McLaren, a vb-címről is dönthet
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!