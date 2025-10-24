A Forma-1-es Mexikó Nagydíj hétvégéje rendkívül izgalmasnak ígérkezett, köszönhetően a négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formájának. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontverseyben éllovas Oscar Piastrit.
Az elmúlt napokban minden F1-szerető azt taglalta, hogy vajon kitarthat-e Verstappen remek formája, és megelőzheti-e Lando Norrist és az ausztrál Piastrit.
Megalázták a Red Bull pilótáját az első szabadedzésen
Azt, hogy a holland pilóta milyen formában van, arra az első szabadedzésen nem kaphattunk választ, ugyanis kilenc beugró pilóta kapott lehetőséget, egyedül a Sauber vágott neki változatlan felállással az első gyakorlásnak.
- Lando Norrist (McLaren) helyét az ír származású mexikói Pato O'Ward vette át
- Max Verstappen (Red Bull) helyett a svéd-brit Arvid Lindblad vezetett
- George Russell (Mercedes) autóját a dán Frederik Vesti kapta meg
- Lewis Hamilton (Ferrari) autójába pedig az olasz Antonio Fuoco ült bele.
Az első szabadedzésen a 20 pilótából 19 azonnal kiment a pályára, egyedül az Aston Martin veteránja, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso várt ki. Miután a mezőny nagy része megtette az első kört, Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája autózta a legjobb időt 1:21.939-cel. Negyedórát követően a versenyzők még messze nem érték el a versenytempót a poros pályán, az élen viszont már a Racing Bulls francia pilótája, Isack Hadjar állt, közel fél másodperces előnnyel.
Fél óra után aztán Oscar Piastri átvette a vezetés, a McLaren ausztrál pilótája volt az első, aki 1:20 alá tudott menni a mexikói versenypályán.
Nem sokkal később megvillant Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, aki az 1:18.487-es idejével átvette a vezetést Piastritól. Negyedórával a vége előtt aztán Charles Leclerc beelőzte Antonellit a Ferrarival, így az élre állt a monacói pilóta.
Tíz perccel a vége előtt aztán jött a nap szenzációja, amikor a Max Verstappen autóját vezető Arvid Lindblad megfutott egy zseniális kört, ezzel a 18 éves versenyző feljött az ötödik helyre és két helyet rávert a Red Bull másik pilótájára, a japán Cunoda Júkira. Lindblad gyors köre után mutatták a négyszeres világbajnok Verstappent is, aki maga is jót mosolygott az eseten.
Az első szabadedzést végül Leclerc nyerte, a második legjobb időt Antonelli autózta, a harmadik helyre pedig Nico Hülkenberg, a Sauber pilótája érkezett be.
