A hétvégi Forma-1-es Amerikai Nagydíjon a pilótáknak a pokoli hőséggel is meg kell küzdeniük, ugyanis az átlagos hőmérséklet 30-35 Celsius-fok között van, így a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Szingapúr után ismét hőségriadót rendelt el. A nagy meleggel különösen meggyűlt a baja a Mercedes fiatal versenyzőjének, Kimi Andrea Antonellinek.

A hűtőmellény ellenére a Mercedes pilótájának a hőséggel is meg kellett küzdeni Austinban

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Elromlott a Mercedes pilótájának hűtőmellénye

A csapatoknak ezért be lehetett szerelniük az autókba a hűtőmellények működtetéséhez szükséges berendezéseket. A speciális mellényben – amelynek használta csak a 2026-os szezontól lesz kötelező – lévő folyadék lehetővé teszi, hogy a pilóták testhőmérsékletét ideális szinten tartsa.

A Mercedes újoncát, Andrea Kimi Antonellit azonban cserben hagyta a technológia, ugyanis egy meghibásodás miatt a mellénye nem hűteni, hanem fűteni kezdett. Az eszközbe fűtő funkció nincs beépítve, így vélhetően a hőcserélő meghibásodása miatt az eszköz átmelegedett folyadékot kezdett keringetni a mellényben – írja az F1vilag.hu.

„Nehezen tudtam megmaradni az autóban, mert volt néhány problémám. „De őszintén szólva az autó jól ment, és magabiztos voltam Q2-ben.

Rajtam volt a hűtőmellény, ami meghibásodott, így a hűtés helyett fűteni kezdett, szóval nagyon küzdelmes volt számomra az edzés”

– mondta a fiatal olasz versenyző, aki a Q2-ben mindössze hat ezredmásodperccel maradt el Lewis Hamiltontól.

Antonellinek megvolt a tempója ahhoz, hogy bejusson a sprintidőmérőn az utolsó szakaszba, de belehibázott az egyik körébe a Q2-ben, így végül tudott a legjobb tíz közé kerülni.

„Rá kell jönnöm, miért szenvedtem vele ennyire. Nagyon csalódott vagyok, mivel az Q1 ígéretesnek tűnt. Azon a körömön viszont kétszer is blokkoltak a kerekeim, amivel eléggé sok időt veszítettem. Sajnálom, mert a tempóm elég volt ahhoz, hogy bejussak a Q3-ba. De most már a szombatra koncentrálnunk” – tette hozzá.

A 19 körös versenyt szombaton közép-európai idő szerint 19 órakor rendezik.