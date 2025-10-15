Toto Wolff, a Mercedes istálló első embere jó ideje kijelentette, hogy a 2026-os idényben is ezzel a párossal számol, a hivatalos bejelentés viszont csak szerdán történt meg. Mindkét versenyző a Mercedes "saját nevelésű" pilótája, Russell az ötödik, Antonelli a második szezonjára készülhet majd.

A Mercedes végre hivatalosan is megerősítette a híreket

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Sokáig húzta a bejelentést Mercedes

A 27 esztendős Russell karrierje során öt futamon diadalmaskodott, a legutóbbi versenyen, Szingapúrban is elsőként látta meg a kockás zászlót. A 19 éves Antonelli Kanadában volt harmadik. A Mercedes a csapatversenyben jelenleg a második helyen áll.