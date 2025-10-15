Megjött a bejelentés, amit a szurkolók régóta vártak a csapattól. A következő szezonban is a brit George Russell, valamint az olasz Andrea Kimi Antonelli versenyez a Forma-1-ben szereplő Mercedes-csapat színeiben.
Toto Wolff, a Mercedes istálló első embere jó ideje kijelentette, hogy a 2026-os idényben is ezzel a párossal számol, a hivatalos bejelentés viszont csak szerdán történt meg. Mindkét versenyző a Mercedes "saját nevelésű" pilótája, Russell az ötödik, Antonelli a második szezonjára készülhet majd.
Sokáig húzta a bejelentést Mercedes
A 27 esztendős Russell karrierje során öt futamon diadalmaskodott, a legutóbbi versenyen, Szingapúrban is elsőként látta meg a kockás zászlót. A 19 éves Antonelli Kanadában volt harmadik. A Mercedes a csapatversenyben jelenleg a második helyen áll.
