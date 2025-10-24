A Lewis Hamilton hely átvevő Andrea Kimi Antonelli nagyon jól kezdte a 2025-ös szezont a Mercedesnél, a 18 éves olasz tehetséget az első két versenyén 22 pontot szerzett, ám a folytatásban kisebb hullámvölgybe került. Kilenc európai futamon mindössze három pontot gyűjtött, ami miatt egyre nőtt benne a frusztráció.

A Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli frusztrálttá vált az ígéretesen kezdés után

Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

Antonelli a Kanadai Nagydíjon megszerezte első Forma-1-es dobogóját, ami után újra visszaesett a teljesítménye, sőt a jövője is kérdésessé vált. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban határozottan cáfolta azokat az állításokat, miszerint elsiették volna a 19 éves pilóta szerepeltetését a királykategóriában.

A Mercedes pilótájának jót tett a kritika

Mióta az F1 mezőnye elhagyta Európát, a Mercedes tehetsége újra magára talált, ám most először beszélt arról, mi okozta a mélypontot a szezon közepén.

„Sok minden megváltozott a hozzáállásomban. Nyilván nagyon nehéz, hosszú, sötét időszak volt az európai szezon. Ahogy nem jöttek az eredmények, a frusztráció egyre jobban elhatalmasodott rajtam. Rájöttem, hogy már nem a célra, nem az alapokra és a folyamatra figyelek, hanem csak az eredményre” – mondta a Mercedes fiatal pilótája.

És mivel az eredmény nem jött, a frusztráció csak nőtt. Hónapok után elérkezett az a pont, amikor leültünk a csapattal, és volt egy nagy megbeszélésünk. Mind egyetértettünk abban, hogy valamin változtatni kell, azóta teljesen másképp állok a dolgokhoz.

Most sokkal inkább a feladatra összpontosítok, vagyis hogy jól menjen a vezetés és, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Tudom, hogy ha ezeket jól csinálom, az eredmény magától jönni fog” – vélekedett az olasz versenyző, aki az elmúlt héten hosszabbította meg szerződését a Mercedes csapatával.