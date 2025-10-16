Live
Nem rég eldőlt, hogy George Russell meghosszabbítja szerződését, ám most az is kiderült, hogy lélegzetelállító összegért írt alá. A Mercedes brit pilótája a Forma-1 harmadik legjobban fizetett versenyzője lesz a következő idénytől.

Szerdán vált hivatalossá, hogy a következő szezonban is a brit George Russell, valamint az olasz Andrea Kimi Antonelli pilótapárossal áll fel a Forma-1-ben szereplő Mercedes. 

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Irtózatos pénzért hosszabbított Russell a Mercedesszel

Brit sajtóhírek szerint a jövőre már ötödik F1-es szezonjára készülő Russell az új szerződéssel nem kevesebb mint évi 30 millió fontot (nagyjából 13,5 milliárd forint) keres majd a Mercedesnél. A The Express és a The Daily Mail információi szerint a 27 éves pilóta ezzel a harmadik legjobban kereső pilóta lesz a Forma-1-ben – csak a címvédő Max Verstappen és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előzi meg a fizetési rangsorban. A Red Bull négyszeres vb-győztes holland pilótája évi 48 millió fontot tehet zsebre, Hamilton pedig 45 millió fontot keres a Ferrarinál szezononként.

A Mercedes azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Russell mennyi időre kötelezte el magát, csak annyit lehet tudni, hogy a 2026-os idény végéig biztosan marad, de a megállapodás további évekre is kiterjedhet egy opciós megállapodás keretében. Egyes források szerint a felek közötti tárgyalások azért húzódtak el, mert a szerződés időtartamáról nehezen tudtak megállapodni, mások szerint viszont egy egyértelmű, többéves megállapodásról van szó. 

Russell 2022-ben csatlakozott a Mercedeshez, karrierje során eddig öt futamon nyert, a legutóbbi versenyen, Szingapúrban is elsőként látta meg a kockás zászlót.

