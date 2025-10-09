Live
A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon George Russell rajt-cél győzelmet aratott. A Mercedes pilótájának sikerét a malajziai Petronasnak az elnök-vezérigazgatója pezsgőzéssel ünnepelte, majd később bocsánatot kért emiatt.

A McLarenek által dominált 2025-ös Forma-1-es idényben George Russell komoly sikert ért el azzal, hogy a Mercedes pilótájaként rajt-cél győzelmet aratott Szingapúrban. A brit pilóta futamgyőzelmét alaposan megünnepelte a csapata, a pezsgőzésbe még a Mercedes főszponzorának, a malajziai Petronasnak az elnök-vezérigazgatója is bekapcsolódott, bár utólag megbánta, hogy így cselekedett.

A Petronas elnök-vezérigazgatója pezsgővel ünnepelte a Mercedes-sikert, majd elnézést kért
A Petronas elnök-vezérigazgatója pezsgővel ünnepelte a Mercedes-sikert, majd elnézést kért
Fotó: planetf1.com/

A Mercedes-pilóta sikere után elnézést kért a pezsővel ünneplő vezérigazgató

A malajziai Petronas elnök-vezérigazgatóját, Tengku Muhammad Taufikot a német csapat kérte fel, hogy Russell győzelme után csatlakozzon a dobogón a konstruktőri trófea átvételére, ám az ünneplés hevében ő is bekapcsolódott a pezsgőlocsolásba. „Be kell látnom, hogy a győzelem pillanatában tanúsított túláradó örömöm nem volt helyénvaló” – idézte a formula.hu a szakembert.

A muszlim vallású vezető kijelentette, hogy nem fogyasztott alkoholt, 

ugyanakkor elismerte, hogy már az ünneplésben való részvétel is érzékenyen érintheti a hívő közösségeket.

Muszlimként jobban tudatában kellett volna lennem annak, milyen érzékeny kérdés ez. Őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, 

és teljes felelősséget vállalok a történtekért” – tette hozzá Taufik, aki sok kritikát kapott a pezsgőzése miatt.

A Közel-Kelet több futamán rózsavízzel helyettesítik az alkoholt, de Szingapúrban továbbra is pezsgővel ünnepelnek – holott az ország muszlim lakossága jelentős, mintegy 15,6%-ot tesz ki.

