A McLarenek által dominált 2025-ös Forma-1-es idényben George Russell komoly sikert ért el azzal, hogy a Mercedes pilótájaként rajt-cél győzelmet aratott Szingapúrban. A brit pilóta futamgyőzelmét alaposan megünnepelte a csapata, a pezsgőzésbe még a Mercedes főszponzorának, a malajziai Petronasnak az elnök-vezérigazgatója is bekapcsolódott, bár utólag megbánta, hogy így cselekedett.
A Mercedes-pilóta sikere után elnézést kért a pezsővel ünneplő vezérigazgató
A malajziai Petronas elnök-vezérigazgatóját, Tengku Muhammad Taufikot a német csapat kérte fel, hogy Russell győzelme után csatlakozzon a dobogón a konstruktőri trófea átvételére, ám az ünneplés hevében ő is bekapcsolódott a pezsgőlocsolásba. „Be kell látnom, hogy a győzelem pillanatában tanúsított túláradó örömöm nem volt helyénvaló” – idézte a formula.hu a szakembert.
A muszlim vallású vezető kijelentette, hogy nem fogyasztott alkoholt,
ugyanakkor elismerte, hogy már az ünneplésben való részvétel is érzékenyen érintheti a hívő közösségeket.
Muszlimként jobban tudatában kellett volna lennem annak, milyen érzékeny kérdés ez. Őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam,
és teljes felelősséget vállalok a történtekért” – tette hozzá Taufik, aki sok kritikát kapott a pezsgőzése miatt.
A Közel-Kelet több futamán rózsavízzel helyettesítik az alkoholt, de Szingapúrban továbbra is pezsgővel ünnepelnek – holott az ország muszlim lakossága jelentős, mintegy 15,6%-ot tesz ki.
