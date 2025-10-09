A McLarenek által dominált 2025-ös Forma-1-es idényben George Russell komoly sikert ért el azzal, hogy a Mercedes pilótájaként rajt-cél győzelmet aratott Szingapúrban. A brit pilóta futamgyőzelmét alaposan megünnepelte a csapata, a pezsgőzésbe még a Mercedes főszponzorának, a malajziai Petronasnak az elnök-vezérigazgatója is bekapcsolódott, bár utólag megbánta, hogy így cselekedett.

A Petronas elnök-vezérigazgatója pezsgővel ünnepelte a Mercedes-sikert, majd elnézést kért

A Mercedes-pilóta sikere után elnézést kért a pezsővel ünneplő vezérigazgató

A malajziai Petronas elnök-vezérigazgatóját, Tengku Muhammad Taufikot a német csapat kérte fel, hogy Russell győzelme után csatlakozzon a dobogón a konstruktőri trófea átvételére, ám az ünneplés hevében ő is bekapcsolódott a pezsgőlocsolásba. „Be kell látnom, hogy a győzelem pillanatában tanúsított túláradó örömöm nem volt helyénvaló” – idézte a formula.hu a szakembert.

A muszlim vallású vezető kijelentette, hogy nem fogyasztott alkoholt,

ugyanakkor elismerte, hogy már az ünneplésben való részvétel is érzékenyen érintheti a hívő közösségeket.

Petronas CEO Tengku Muhammad Taufik apologised after joining the champagne spray on the Mercedes podium at #SingaporeGP. He said he did not consume alcohol, regretted any offence caused and took full responsibility, citing sensitivity to cultural and religious norms. pic.twitter.com/ULvS2eHOLt — PitWall Pixels 🏎️ (@PitWallPixels) October 9, 2025

Muszlimként jobban tudatában kellett volna lennem annak, milyen érzékeny kérdés ez. Őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam,

és teljes felelősséget vállalok a történtekért” – tette hozzá Taufik, aki sok kritikát kapott a pezsgőzése miatt.

A Közel-Kelet több futamán rózsavízzel helyettesítik az alkoholt, de Szingapúrban továbbra is pezsgővel ünnepelnek – holott az ország muszlim lakossága jelentős, mintegy 15,6%-ot tesz ki.

