Az első F1-es idényét taposó fiatal pilóta a szezon középső, európai szakaszában gyengébb volt, mint azt megelőzően, két futamot be sem tudott fejezni, kétszer messze volt a pontszerzéstől, Magyarországon és Olaszországban pedig csupán 10., illetve 9. lett. Monza után a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff élesen kritizálta Andrea Kimi Antonellit, aki azt követően Bakuban a negyedik, legutóbb Szingapúrban pedig az ötödik helyen ért célba.

A Mercedes pilótája, Andrea Kimi Antonelli sok kritikát kapott a főnökétől

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A Mercedes csapatfőnöke szerint Antonellinek jót tettek a kemény kritikák

„Baku óta azt látjuk, hogy nagyon koncentrál. Az európai időszak bizonyosan nem segített, mert óriási figyelem övezte és mindenki sokat várt tőle, az utóbbi hetekben viszont azt láttam, hogy kevesebb munkája van a médiával és a szponzorokkal, ezért minden idejét a mérnöki csapattal tölti” – mondta Wolff a formula1.com-on olvasható interjúban.

Az osztrák csapatfőnök szerint Antonelli jól reagál a tanulási folyamat közben elé kerülő akadályokra, ők pedig mindig igyekeznek bíztatni.

Wolff on how ‘underwhelming’ comment affected Antonelli https://t.co/HcYteVUnq1 Toto Wolff's remarks about Kimi Antonelli's underwhelming performance at Monza might have sparked a fire in the talented rookie. After his comments, Antonelli bounced back wi… https://t.co/HcYteVUnq1 — CloudyIFR (@Skydive101) October 9, 2025

Az összes többi versenyző hozzászokott már ezekhez az autókhoz, neki viszont ez az első éve, vannak pályák, amiket egyáltalán nem ismer,

és az egész közeg egy kissé újszerű a számára. Összességében viszont jó munkát végez és úgy tűnik, jót tett neki, hogy kritikát is kapott” – idézte az MTI Wolff szavait.

Antonelli az egyéni világbajnoki pontversenyben a hetedik helyen áll 88 ponttal. Az F1-es idény a jövő hét végén folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával Austinban.

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!