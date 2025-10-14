A francia sportújságíró, a L’Équipe munkatársa, Stéfan L’Hermitt úgy nyilatkozott a Le Grand Récit című műsorban, hogy bár továbbra sem tudni pontos részleteket Michael Schumacher egészségéről, az elmúlt évben történhetett némi előrelépés.

A hírek szerint javult Michael Schumacher állapota, ami fantasztikus lenne

Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

Javul Michael Schumacher állapota?

„Nem mondanám, hogy jól van,

de talán javul az állapota – mondta L’Hermitt. – Az idén például aláírt egy sisakot jótékonysági célra. Nem tudjuk, vajon a felesége, Corinna segített-e neki, de ez volt az első alkalom hosszú idő óta, hogy valamilyen pozitív jelről hallhattunk – szinte ’életjelet’ kaptunk.”

A fehér, ikonikus versenysisak alján Michael Schumacher kézjegye, az „M.S.” kezdőbetűk láthatók. Ez az aláírás volt az első nyilvános „életjele" a legendának 2013-as tragikus síbalesete óta, amikor a francia Alpokban szenvedett súlyos fejsérülést.

A riport szerint L’Hermitt továbbra sem kapott közvetlen információkat a Schumacher-családtól, de úgy véli, a német pilóta még mindig nem képes beszélni, és csak korlátozottan tud kommunikálni.

Olyasvalakiről beszélünk, aki él és talán képes apró interakciókra a családjával, de messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk: jól van

– tette hozzá.

Az utóbbi években nagyon kevesen találkozhattak Schumacherrel. Úgy tudni, jelenleg Mallorca szigetén, egy szigorúan őrzött villában él, ahol csak három bizalmasa láthatja. Felesége, Corinna Schumacher mindent megtesz azért, hogy férje állapota titokban maradjon a nyilvánosság előtt.

Korábban olyan hírek is keringtek, hogy Michael részt vett lánya, Gina tavalyi mallorcai esküvőjén, de korábbi F1-es csapattársa, Johnny Herbert ezeket „álhírnek” nevezte.

An F1 insider has revealed Michael Schumacher has shown his first “sign of life” in years. Full story: https://t.co/VnPQT5nRL9 pic.twitter.com/D8d8kFcZQf — news.com.au (@newscomauHQ) October 14, 2025

A család az elmúlt időszakban egy zsarolási ügyet is kénytelen volt megélni. Három férfi – köztük a család korábbi biztonsági őre – azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hoz titkos felvételeket a versenyzőről, ha nem kapnak 12 millió fontot. A tetteseket idén februárban elítélték Németországban.

Corinna Schumacher akkor úgy fogalmazott: „A legjobban a bizalom ilyen súlyos megsértése döbbent meg. Olyan büntetést kellett volna kapniuk, ami elrettent másokat attól, hogy hasonlóan cselekedjenek.”

Michael Schumacher továbbra is a Forma-1 történetének egyik legsikeresebb alakja.

Hét világbajnoki címével holtversenyben vezeti az örökranglistát Lewis Hamiltonnal. A német versenyző pályafutása során 155 dobogós helyezést szerzett, és generációk számára vált a sportág szimbólumává.