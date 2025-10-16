Michael Schumacherről nemrég jó hírek érkeztek, miszerint javul az állapota, ám a hétszeres F1-es világbajnok neve egy döbbenetes botrány miatt is a címlapokra került. A 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett német sztár egyik ápolónőjét megerőszakolhatták, az elkövető pedig a legendás versenyző fiának, Micknek a barátja lehetett.
Elmenekült az autóversenyző, akit Michael Schumacher ápolónőjének megerőszakolásával vádolnak
A vádak szerint a tettes Schumacher svájci otthonában letámadta és megerőszakolta a legendás pilóta ápolónőjét, miközben az eszméletlen volt. A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit lehet tudni róla, hogy Mick Schumacher közeli barátja, ausztrál nemzetiségű és szintén autóversenyző.
Nemrég újabb hírek láttak napvilágot a vádlottról, aki a botrányos cselekedete óta Ausztráliába menekült. A meg nem nevezett autóversenyző jelenleg kiadatásra vár, mivel Ausztrália és Svájc között kiadatási egyezmény van érvényben. Az ügyészek szerda délután szerették volna kihallgatni a vádlottat a bíróságon, de most nem tudják megtalálni.
A svájci ügyészek azt az információt kapták, hogy hónapok óta nincs hír a pilótáról, aki tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna.
Hozzátették, hogy a férfi már nem áll kapcsolatban egyetlen hatósággal sem, ezért meglehetősen nehéz felfedni a hollétét.
Az állítólagos bűncselekmény 2019. november 23-án történt az 56 éves sztár svájci kastélyának egyik hálószobájában. Az ápolónő 2022 januárjában tett feljelentést, miután elbocsátották a családtól, az ügy pedig csak a közelmúltban, a héten tervezett tárgyalás előtt került nyilvánosságra.
