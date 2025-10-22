Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Richard Hopkins kitálalt a német legendáról. Michael Schumacher neve egyet jelent a győzelemmel, a szenvedéllyel és az elszántsággal, a hétszeres Forma-1-es világbajnok legendáról azonban sokan csak a sisak mögötti, karizmatikus, időnként arrogánsnak tűnő versenyzőt ismerik. Egykori barátja és kollégája, Richard Hopkins elmesélte, milyen is volt „Schumi” valójában, amikor nem versenypályán küzdött.

Richard Hopkins – aki a Red Bull operációs részlegének korábbi vezetője és a ’90-es évek elején még McLaren-szerelőként ismerkedett meg Michael Schumacherrel – éveken át rendszeresen találkozott a német klasszissal.

German Ferrari driver Michael Schumacher (R) and his teammate Brazilian Rubens Barrichello (L) hold their team Manager French Jean Todt on the podium of the Hungaroring racetrack near Budapest, 19 August 200, at the end of the Hungarian Formula One Grand Prix. With this victory Michael Schumacher gets his 4th World Champion crown and Ferrari wins the constructors' title. AFP PHOTO PATRICK HERTZOG (Photo by Patrick HERTZOG / AFP)
Michael Schumacher (jobbra) kedves és érzékeny ember volt már a Forma-1-es időszakában is
Fotó: Patrick Hertzog/AFP

Lehullt a lepel: ilyen volt valójában Michael Schumacher

Mint meséli, a kávészünetek mögött nem a domináns versenyző, hanem egy rendkívül precíz, ugyanakkor érző szívű ember bontakozott ki.  

Michael mindig is szívén viselte, amit csinált. Szenvedélyes volt, de ez néha keménységként, sőt arroganciaként jelent meg. Az viszont kétségtelen, hogy minden apróságra odafigyelt 

– mondta Hopkins a SunSportnak. – Egy igazi világbajnok minden részletet mérlegel, és ő pont ilyen volt."

A 2013-as súlyos síbalesete óta nem látott Schumacher mögött mindig ott állt a család, ami valóban az életének középpontját jelentette. Hopkins szerint a versenypályán látott, magabiztos, már-már kőkemény karakter mögött egy szerető férj és odaadó édesapa rejtőzött.  

„Könnyű volt azt hinni róla, hogy otthon is nehezen kezelhető ember, de ez messze nem volt igaz – fogalmazott Hopkins. – Michael remek férj és apa volt. Őszintén szerette a feleségét és a gyerekeit. Talán ez a legkevésbé ismert oldala: az, hogy mennyire jó ember volt civilben."

Hopkins összevetette Schumachert korábbi riválisával, Mika Häkkinennel is, aki 1998-ban és 1999-ben megnyerte a világbajnoki címet a McLarennel. Bár a finn versenyzőt sokan „jégemberként” ismerték, barátai szerint kivételes humorérzéke volt.  

Mika egy igazi mókamester volt, sokkal emberibb, mint amilyennek kívülről látszott. És bizonyos értelemben Michael is ilyen volt

 – mondta Hopkins. – A közönség csak a versenyző Schumit láthatta, talán a személyiségének harminc százalékát. 

De a maradék hetven százalék egy szeretetteljes, kedves és érzékeny ember volt."

Bár Michael Schumacher a mai napig nem tud visszatérni a nyilvánosság elé, az élete tovább él mindazokban, akik ismerték és szerették őt.

Sokkoló számok: van egy pilóta, aki csak az autókat töri össze a Forma-1-ben
Mutatjuk, ki lehet még világbajnok az F1-ben, és azt, mi történik pontegyenlőségnél
Verstappen és Hamilton után a Mercedes sztárját is lecserélik Mexikóban
Aggódhatnak a rajongók? Max Verstappen ráunt a Forma-1-re


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!