Mika Häkkinen lánya, Ella már most komoly sikereket ér el a Champions of the Future nevű gokartsorozatban: a legutóbbi, Szlovákiában rendezett versenyen a pole pozícióból indulva második helyen végzett.

Mika Häkkinen lánya, Ella Häkkinen lehet a Forma-1 jövőjének egyik nagy sztárja

Fotó: Ella Häkkinen/Instagram

Mika Häkkinen lánya a Forma-1-ben?

Teljesítményével Mika Häkkinen szerint bebizonyította, hogy nemcsak tehetséges, de különlegesen elszánt is.

Ella rendkívül tehetséges versenyző – nemcsak apaként mondom ezt, hanem volt pilótaként is látom

– nyilatkozta a finn Ilta-Sanomat lapnak. „Az irány jó, és a motivációja egyszerűen elképesztő. A lányom igazi kemény csaj.”

Az F1-ben eddig mindössze öt női pilóta állt rajthoz, közülük Giovanna Amati volt az utolsó, aki 1992-ben a Brabham csapat színeiben három futamon is elindult. Pontot szerző női versenyző pedig csupán egy volt: az olasz Lella Lombardi, aki 1975-ben a Spanyol Nagydíjon írt történelmet. Később, 2014-ben Susie Wolff vett részt egy szabadedzésen a Williams-szel, ezzel ő lett az első nő 22 év után, aki hivatalosan részt vett egy F1-hétvégén.

Mika Häkkinen azonban optimista: szerinte 2030-ig biztosan lesz újra női pilóta a Forma-1-ben.

„A sportág női rajongótábora már 40 százalékot tesz ki, és az F1-nek ezt tükröznie kell. 2030-ra női versenyzők is eljutnak a legmagasabb szintre – akár Ella, akár valaki más lesz az” – mondta.

Ella hátterében komoly szakmai támogatás áll: a fiatal tehetség a Hintsa Performance edzőivel dolgozik, ugyanaz a csapat, amely korábban a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont is segítette. A finn legenda fia, Daniel Häkkinen is velük tréningezik.

Ugyanazon a szinten edzenek, mint Hamilton – semmit sem bíznak a véletlenre

– árulta el Mika. Hozzáfűzte: „Apaként nem lehet valaki egyszerre edző is, túl érzelmes a kapcsolat. Ehhez profi szakemberek kellenek.”

Ella Häkkinen pedig hálás a háttértámogatásért: „Nagyon jó érzés, hogy van egy csapat mögöttem. Több motivációt és boldogságot ad.”

Lewis Hamilton maga is a női motorsport egyik legnagyobb támogatója, különösen az F1 Academy programé, amelyet Susie Wolff irányít. Ő maga is kiemelte 2023-ban, hogy Hamilton volt az egyetlen F1-es pilóta, aki személyesen megjelent a sorozat paddockjában támogatást nyújtani.