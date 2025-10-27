A vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíjon a McLaren brit versenyzője, Lando Norris rajt-cél győzelmet aratott, ezzel v mindössze egy ponttal – átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben a futamon ötödikként záró csapattársától, Oscar Piastritól.

Lando Norris hibátlanul versenyzett Mexikóban

Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

A futam másnapján a nemzetközi sajtó természetesen attól volt hangos, hogy az összetett pontversenynek új éllovasa van.

A nemzetközi sajtóban minden Lando Norrisról szólt

Mexikó:

El Universal:

„A jubileumi tizedik Mexikói Nagydíj nem is zárulhatott máshogy, csak egy történelmi eredménnyel, amely eldöntheti a világbajnoki cím sorsát a pilótáknál. Az Autódromo Hermanos Rodríguez papajaszínűre változott és remegett az izgalomtól Lando Norris győzelme után - a brit versenyző ebben a szezonban hatodszor győzött, a mexikói aszfalton ez volt az első diadala.”

Nagy-Britannia:

Guardian:

„Lando Norris tökéletesen időzített. A Mexikói Nagydíjon aratott győzelme, a pole pozíciótól a kockás zászlóig tartó tökéletes vezetése pontosan a megfelelő időben katapultálta őt az összetett első helyére.”

Independent:

„Lando Norris kimaradt a káoszból az elején, a pole pozícióból megnyerte a Mexikói Nagydíjat, és egy ponttal átvette a vezetést mclarenes csapattársától, Oscar Piastritól.”

Mirror:

„Forma-1-es pályafutása egyik legegyértelműbb sikere volt: az első rajtkockából indult, végig uralta a versenyt, és a második helyen célba érkező Charles Leclerc előtt több mint 30 másodperccel nyert.”

Daily Mail:

„Lando Norris eddig gyengén rajtolt, nem tudta megtartani a pole pozíciót, és sokszor elpuskázta a megharcolt lehetőségeit. Ezúttal azonban más történt.

Győztesként annyira uralta a Mexikói Nagydíjat, hogy a futam alatt alig tűnt fel a tévé képernyőjén. Most az összetett pontverseny élén áll és négy futamra van élete álmától.

Ausztrália:

The Age:

„Norris csak nevetett a neki szóló füttyszón. Ő volt a leggyorsabb az Autodrómo Hermanos Rodríguez pályán. A harcos (Oscar) Piastri nem volt elégedett az ötödik hellyel, de pozitív maradt.”

Hollandia:

AD:

„Max Verstappen bosszankodott a virtuális biztonsági autó miatt, de a remek harmadik helyen végzett. A vb-pontversenyt immár a győztes Lando Norris vezeti. Verstappen ugyan veszített tíz pontot Norrisszal szemben, de a McLaren duójára továbbra is nagy nyomás nehezedik.”