A Forma-1-es Mexikói Nagydíj Lando Norris rajt-cél győzelme mellett számos érdekes történést hozott. A Haas újonca, Oliver Bearman végig csodásan versenyzett, ám a 20 éves pilótát Max Verstappennek sikerült alaposan megijesztenie a futam során.

A Forma-1-es Mexikói Nagydíj Lando Norris magabiztos sikerét hozta. A McLaren pilótája ezzel, ha egyetlen ponttal is, de átvette a vezetést az egyéni vb-pontversenyben, ám a sok pozitívum ellenére negatív élményben is része lehetett, ugyanis a közönség durván kifütyülte a leintést követően. Norris mellett a Haas fiatal pilótája, Oliver Bearman volt a mexikói futam hőse, a brit versenyző pályafutása legjobb eredményét érte el a negyedik helyezéssel.

Oliver Bearman szenzációs teljesítményt nyújtott Mexikóban
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / POOL
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / POOL

Oliver Bearman megrémült Max Verstappen miatt

A Haas újonca a futam után elérzékenyült, majd felelevenítette a 71 körös verseny legemlékezetesebb eseményeit.

„Jól rajtoltam. Beékelődtem a két Mercedes közé, azt hiszem, aztán igazából azokban a körökben jó tempóm volt, DRS-távolságon belül tudtam maradni. George viszont már leszakadt jobban az előtte haladótól annyira, hogy nem nyithatta. Aztán Hamilton és Max kicsit összecsapott, én pedig profitáltam abból is. 

Hogy őszinte legyek, majdnem besz.rtam, ahogy egymás mellett haladtunk Maxszal, de nagyon klassz kerék a keréken versenyezni azokkal, akiket néztem, amióta követem az F1-et. 

És aztán sokáig ott volt a tükrömben, úgyhogy valószínűleg ez a legnagyobb nyomás, amellyel valaha találkoztam versenyhelyzetben” – idézte a formula.hu Bearmant, aki abban reménykedik, hogy nem csupán egyszeri szenzációt okozott, hanem rendszeressé válhat számára, hogy az élmezőnyben végezzen.

Oliver Bearman of Haas and Oscar Piastri of McLaren during the Formula 1 Grand Prix of Mexico City at Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City, Mexico on October 26, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Oliver Bearmannek sikerült maga mögött tartania Oscar Piastrit
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Négy fordulóval a szezon vége előtt az egyéni összetettben a 357 pontos Lando Norris egyetlen egységgel vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a szintén vb-esélyes Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen.

A világbajnoki idény november 7. és 9. között Brazíliában folytatódik.

