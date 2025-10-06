A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj George Russell rajt-cél győzelmét hozta, de a McLarennél is volt ok az örömre, hiszen a futam után eldőlt, hogy a brit csapat 2025-ben is megnyerte a konstruktőri világbajnokságot. Az egyéni pontverseny éllovasa, Oscar Piastri ezúttal nem fért fel a dobogóra, az ausztrál elég dühös volt, amiért a verseny elején csapattársa, Lando Norris túl agresszíven előzte meg, majd nem adta vissza neki a pozíciót.

Oscar Piastri a konstruktőri vb-cím ellenére nem volt boldog Szingapúrban

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Oscar Piastri nem akarta hallani Zak Brownt

A McLaren ausztrál pilótájában a Norrisszal történt incidens miatti feszültség még a futam után is megmaradt. A közösségi médiában ugyanis elkezdett terjedni egy felvétel, amelyen jól látható, ahogy a 24 éves versenyző lekapcsolja a MCL39-es kormányát, miközben Zak Brown épp köszönetet mond neki.

„Oscar, sorozatban kétszeres bajnokok lettünk! Kemény verseny volt, köszönjük, hogy...”

– hangzott a McLaren-vezérigazgató félbeszakadt üzenete. A motorsport.hu információi szerint egyelőre nem tisztázott, hogy szándékos volt-e Piastri részéről a kommunikáció megszakítása.

Piastri ignores Zak Brown pic.twitter.com/6cVohCg7g5 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 5, 2025

Az egyéni vb-címért zajló csatában a Norris és Piastri közötti pontkülönbség jelenleg 22 pont az ausztrál javára, és még hat futam, valamint három sprintverseny van hátra a 2025-ös F1-es idényből.

