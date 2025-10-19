A címvédő és kétszeres világbajnok török Toprak Razgatlioglu 39 pontos előnnyel kezdte meg az év utolsó Superbike-versenyhétvégéjét az olasz Nicoló Bulega előtt. A BMW 29 éves motorosa a szombati első futamon másodikként végzett, éppen Bulega mögött, így a különbség 34 pontra csökkent. A jerezi zárónapon aztán a Superpole-viadal első körében a ducatis Bulega kilökte az élen Razgatlioglut, ám ezért mindössze egy olyan büntetést kapott, hogy az egyik körben a kialakított hosszabb távot kellett megtennie.

Toprak Razgatlioglu és Nicoló Bulega között dől el a gyorsaságimotoros Superbike-világbajnokság

A nem túl súlyos büntetés miatt a BMW-nél felháborodtak, pláne mert utána Bulega magabiztosan tudta megnyerni a futamot, így 22 pontra módosította a lemaradását az összetettben – a délutáni idényzáró verseny dönt tehát a világbajnoki cím sorsáról a török és az olasz motoros között. Ott ráadásul a 26 éves – és a futam után a közönség nagy része által kifütyült – Bulega az élről, míg a címvédő csupán a 10. helyről rajtolhat.

A rajt után a jövőre a MotoGP-ben versenyző Razgatlioglu mellett a hatszoros világbajnok Jonathan Rea is bukott, az év végén visszavonuló brit klasszist kórházba is kellett szállítani.