Felemásan sikerült a Red Bull számára a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának pénteki sprintidőmérője, ugyanis Max Verstappen ugyan első lett, így szombaton ő rajtolhat majd az élről, de a holland csapattársa, Cunoda Júki már az első etapban búcsúzott és csak a 18. lett.

A Red Bull hibája miatt Cunoda csak a 18. helyen zárta a sprintidőmérőt Austinban

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A Red Bull pilótája a csapatát és elődjét is kritizálta

Miután a pilóták kihajtottak a bokszutcából az utolsó gyors körre, a japán elakadt a forgalomban, és nem ért oda időben a célvonalra. Mivel csak az első, biztonsági körére tudott támaszkodni, az nem volt elég a továbbjutáshoz, így a mezőny végéről rajtolhat a szombati sprintfutamon. Cunodának az austini sprintidőmérő első szakaszában Red Bullos elődjével, Liam Lawsonnal is meg kellett küzdenie, aki egy előzésnél leszorította őt a pálya szélére.

Cunoda meglehetősen feszült volt, amikor a kvalifikáció után az új-zélandi versenyzővel történt incidenséről kérdezték.

Csak a szokásos, ilyen a vezetési stílusa. Nem vártam tőle többet”

– mondta csalódottan a japán pilóta.

A Red Bullhoz igazolása óta sokat kritizált Cudoda a csapat hibájáról is szót ejtett, amit egyenesen „sokkolónak” nevezett.

„Őszintén szólva nem tudom, mi történt. Valami balul sült el, és nem volt lehetőségem már köridőt futni. Nagy kár érte. Igazán frusztráló, mert nem az én hibám volt. Ez elég sokkoló” – mondta.

A Red Bull bocsánatot kért a hibájáért

A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies ugyanakkor elismerte, hogy a csapat hibázott, ugyanis szerinte a rosszul megtervezett stratégia miatt nem tudott Cunoda gyors kört futni.

„Igen, elrontottuk, hogy őszinte legyek” – ismerte el Mekies a Sky Sports F1 televíziónak. „Elnézést kérünk Yukitól. A programunk egyszerűen túl szoros volt. Választanunk kellett: kint maradunk a pályán és ott próbálunk hűteni, vagy visszatérünk a garázsba, hogy ott hűtsük jobban az autót. Mi az utóbbit választottuk, mert azt hittük, belefér az időbe, hogy kijöjjön újra, de ez csak néhány autónak sikerült, nekünk nem – így lemaradtunk. Tartozunk Yukinak egy bocsánatkéréssel.”