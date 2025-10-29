A Red Bull az elmúlt öt futamból hármat megnyert Max Verstappennel, ami jól mutatja, hogy a Monzában bevezetett és azóta is folyamatosan frissített fejlesztések működnek.

A Red Bull teljesen más utat jár be, mint a többi Forma-1-es csapat

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Saját magát lövi lábon a Red Bull?

Azért csináljuk így, mert meggyőződésünk, hogy ez számunkra nettó előnyt jelent

– magyarázta Laurent Mekies a Mexikói Nagydíj után, hozzátéve, hogy a döntés ára ismert, de a tanulási folyamat és a tapasztalatok miatt megéri.

A riválisok – köztük a címvédő McLaren – meglepetéssel figyelik a Red Bull stratégiáját.

Andrea Stella szerint ők kockázatnak tartanák, ha ebben a szakaszban az idei autóval foglalkoznának, és elképzelhetőnek nevezte, hogy a Red Bull a saját erőforrásuk jövő évi bevetése miatt óvatosabb

– írja a Motorsport.

Helmut Marko viszont határozottan visszautasította ezt az értelmezést, emlékeztetve: 2021–22-ben hasonlóan jártak el, és az végül világbajnoki sorozatot indított el Verstappennel.

Mekies leszögezte, hogy a mostani fejlesztések nem a 2026-os projekt kárára történnek, hanem éppen annak megalapozását szolgálják.

Mint fogalmazott, ha a csapat a szezon közepén feladta volna a fejlesztést, számos kérdés maradt volna megválaszolatlan. Ehelyett úgy döntöttek, feltárják az autó korlátait és kihoznak belőle mindent, ami lehetséges.

Ez jelentősen megnövelte a bizalmunkat az eszközeinkben és a módszertanunkban

– mondta Mekies, aki szerint döntésük tisztán technikai és módszertani megfontolásokon alapul, nem pedig a motorral kapcsolatos aggodalmakon.