A Red Bull az elmúlt öt futamból hármat megnyert Max Verstappennel, ami jól mutatja, hogy a Monzában bevezetett és azóta is folyamatosan frissített fejlesztések működnek.
Saját magát lövi lábon a Red Bull?
Azért csináljuk így, mert meggyőződésünk, hogy ez számunkra nettó előnyt jelent
– magyarázta Laurent Mekies a Mexikói Nagydíj után, hozzátéve, hogy a döntés ára ismert, de a tanulási folyamat és a tapasztalatok miatt megéri.
A riválisok – köztük a címvédő McLaren – meglepetéssel figyelik a Red Bull stratégiáját.
Andrea Stella szerint ők kockázatnak tartanák, ha ebben a szakaszban az idei autóval foglalkoznának, és elképzelhetőnek nevezte, hogy a Red Bull a saját erőforrásuk jövő évi bevetése miatt óvatosabb
– írja a Motorsport.
Helmut Marko viszont határozottan visszautasította ezt az értelmezést, emlékeztetve: 2021–22-ben hasonlóan jártak el, és az végül világbajnoki sorozatot indított el Verstappennel.
Mekies leszögezte, hogy a mostani fejlesztések nem a 2026-os projekt kárára történnek, hanem éppen annak megalapozását szolgálják.
Mint fogalmazott, ha a csapat a szezon közepén feladta volna a fejlesztést, számos kérdés maradt volna megválaszolatlan. Ehelyett úgy döntöttek, feltárják az autó korlátait és kihoznak belőle mindent, ami lehetséges.
Ez jelentősen megnövelte a bizalmunkat az eszközeinkben és a módszertanunkban
– mondta Mekies, aki szerint döntésük tisztán technikai és módszertani megfontolásokon alapul, nem pedig a motorral kapcsolatos aggodalmakon.