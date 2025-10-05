Bár a Red Bull nem szerezte meg a pole pozíciót Szingapúrban, Max Verstappen második rajtkockája így is egyértelmű üzenetet küldött a riválisoknak.

A Red Bull még a vb-címről sem mondott le

Fotó: FAZRY ISMAIL / POOL

A Red Bull sztárja, Max Verstappen Szingapúrban is nyerhet ?

Laurent Mekies csapatfőnök nem is titkolta elégedettségét a holland világbajnok és az egész csapat teljesítményével kapcsolatban - írja a Motorsport.

Ismét egy remek időmérőt zártunk, és kifejezetten szórakoztató látni az elkeseredett arcokat, amikor még így is az első sorból rajtolhatunk. A forgalom nélkül sokkal közelebb lehettünk volna Russellhez, talán még meg is előzhettük volna, de ez benne van a pakliban

– nyilatkozta némi iróniával a hangjában a Sky Sports F1-nek.

A csapatfőnök kiemelte, hogy az elmúlt hetekben végzett fejlesztések újra veszélyes kihívóvá tették a Red Bullt a McLarennel és a Mercedesszel szemben is.

"Nem állítom, hogy biztosan megszereztük volna a pole-t, de Max nagyon közel lett volna hozzá. Még ha nem is sikerült az első rajtkocka, egy olyan pályán, mint Szingapúr,

amely történelmileg nem tartozik az erősségeink közé, az első sor megszerzése is remekül mutatja az egész csapat kiváló munkáját."