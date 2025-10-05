Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább szárnyalhat a vb-címvédő. Laurent Mekies ugyanis elégedett a Red Bull szingapúri teljesítményével, és már Max Verstappen futamgyőzelmében gondolkodik.

Bár a Red Bull nem szerezte meg a pole pozíciót Szingapúrban, Max Verstappen második rajtkockája így is egyértelmű üzenetet küldött a riválisoknak.

A Red Bull még a vb-címről sem mondott le
A Red Bull még a vb-címről sem mondott le
Fotó: FAZRY ISMAIL / POOL

A Red Bull sztárja, Max Verstappen Szingapúrban is nyerhet ?

Laurent Mekies csapatfőnök nem is titkolta elégedettségét a holland világbajnok és az egész csapat teljesítményével kapcsolatban - írja a Motorsport.

Ismét egy remek időmérőt zártunk, és kifejezetten szórakoztató látni az elkeseredett arcokat, amikor még így is az első sorból rajtolhatunk. A forgalom nélkül sokkal közelebb lehettünk volna Russellhez, talán még meg is előzhettük volna, de ez benne van a pakliban

 – nyilatkozta némi iróniával a hangjában a Sky Sports F1-nek.

A csapatfőnök kiemelte, hogy az elmúlt hetekben végzett fejlesztések újra veszélyes kihívóvá tették a Red Bullt a McLarennel és a Mercedesszel szemben is. 

"Nem állítom, hogy biztosan megszereztük volna a pole-t, de Max nagyon közel lett volna hozzá. Még ha nem is sikerült az első rajtkocka, egy olyan pályán, mint Szingapúr,

 amely történelmileg nem tartozik az erősségeink közé, az első sor megszerzése is remekül mutatja az egész csapat kiváló munkáját."

Két pilóta is súlyos büntetést kapott a Szingapúri Nagydíj időmérője után
A Mercedes sokkolt az időmérőn Szingapúrban
„Ez egészen nevetséges" – Max Verstappen kiborult az FIA újításától

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!