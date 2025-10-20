Live
Nem kegyelmezett a Nemzetközi Automobil Szövetség. Jelentős pénzbüntetéssel sújtotta az FIA a Red Bullt az Amerikai Nagydíjon elkövetett biztonsági szabálysértés miatt. A csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, amelyből 25 ezer euró felfüggesztett büntetésként szerepel az idei szezon végéig.

A büntetést azt követően szabták ki a Red Bullra, hogy Max Verstappen magabiztosan nyerte meg a futamot Austinban. Az elsőségét nem is érintette a büntetés. 

A Red Bullt megbüntették, de Max Verstappen így is örülhet
A Red Bullt megbüntették, de Max Verstappen így is örülhet 
Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Súlyos büntetést kapott a Red Bull

A Circuit of the Americas versenypályán történt eset hátterében

 egy olyan manőver állt, amikor a Red Bull egyik csapattagja megpróbált visszatérni a pályára, hogy eltávolítsa a McLarenes Lando Norris rajtpozíciója melletti falra ragasztott jelzőszalagot

 - szúrta ki a Motorsport.

Ezeket a jelzéseket tájékozódási pontként használják a versenyzők, mivel a modern Forma-1-es autók cockpitjéből rendkívül korlátozott a kilátás. A pontos rajtpozíció betartása kritikus fontosságú, hiszen a versenyzőket korábban már büntették azért, ha nem megfelelően álltak be a rajtkockába.

A szabálysértés különösen súlyos megítélés alá esett, mivel a Red Bull munkatársa teljesen figyelmen kívül hagyta a pályabírók határozott utasításait.

Az eset részletei szerint a formációs kör megkezdése után, amikor a pályabírók már megkezdték az egyes számú kapu lezárását a második rajtpozíció közelében, a Red Bull alkalmazottja megpróbált visszatérni a pályára. A pályabírók jelentése szerint az illető látszólag egyáltalán nem reagált a megállítására tett kísérletekre.

A Red Bull képviselője a meghallgatáson azzal védekezett, hogy az érintett csapattag állítása szerint nem vette észre a pályabírók jelzéseit. Ez az érvelés azonban nem győzte meg a sportfelügyelőket, akik világossá tették álláspontjukat a hivatalos dokumentumban.

Minden csapathoz tartozó személynek vagy egyéb érdekelt félnek tisztában kell lennie azzal, hogy a pályára való belépés, vagy a biztonsági előkészületek akadályozása a rajtrács kiürítése után szigorúan tilos 

– fogalmaztak a versenybírók, hozzátéve, hogy függetlenül attól, az illető észlelte-e a hivatalos személyek utasításait, a kapuk lezárásának akadályozása vagy késleltetése a rajt előtt veszélyes cselekedetnek minősül.

