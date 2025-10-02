A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton kutyája múlt héten tüdőgyulladást kapott, a Ferrari brit pilótájának pedig meg kellett hoznia egy pokolian nehéz döntést Roscoe elaltatásával.
A 12 éves angol bulldog a tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt. Hamilton mindent elkövetett azért, hogy megmentse szeretett kutyusát, azonban hétfő délelőtt a közösségi oldalán bejelentette, hogy Roscoe átkelt a szivárványhídon.
Hamilton az utolsó pillanatig szeretett kutyája mellett volt, ezért múlt pénteken kihagyott egy gumitesztelést, most azonban megpróbál a versenyzésre koncentrálni. A Szingapúri Nagydíj előtt a brit pilóta a paddockban elárulta, hogy rengeteg támogató üzenetet kapott Roscoe halála után.
„Hihetetlen látni, hogy Roscoe világszerte mennyi embert megérintett, és igazán szívmelengető volt ezeket az üzeneteket kapni. Nem tudtam mindenkinek válaszolni” – idézi a RacingNews365 a Ferrari pilótáját, aki könnyek között nyilatkozott a szingapúri paddockban.
Ő volt a legfontosabb dolog az életemben, ezért nagyon nehéz élmény volt. Tudom, hogy a világon oly sokan átélték már, és tudják, milyen érzés egy háziállatot tartani; olyan csodálatos szeretetet adnak, és ez egy csodálatos élmény”
– folytatta Hamilton, aki hangsúlyozta, hogy Roscoe halála után alig várja, hogy visszaülhessen az autójába és azt csinálhassa, amit szeret.
Hamiton első ferraris szezonja nem alakul tündérmeseként. A 40 éves pilóta még nem szerzett dobogós helyezést a Scuderia színeben. Hamiltont a paddockban arról is kérdezték, motiválja-e, hogy Roscoe emléke előtt adózva érjen el jó eredményt Szingapúrban.
Sok ember érdemelne jó eredményt. Ez a csapat, a szurkolók, az emberek, akik mellettem állnak, és mindazok, akik figyelemmel kísértek és támogattak egész évben, de különösen a múlt héten. Az ilyen pillanatokban látszik igazán, hogy az emberek melletted állnak, és ez nagyon megható és nagyon lélekemelő”
– tette hozzá Lewis Hamilton.