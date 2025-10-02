A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton kutyája múlt héten tüdőgyulladást kapott, a Ferrari brit pilótájának pedig meg kellett hoznia egy pokolian nehéz döntést Roscoe elaltatásával.

Roscoe mindenhová elkísérte Lewis Hamiltont

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A 12 éves angol bulldog a tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett, a kezelés során pedig szíve rövid időre meg is állt. Hamilton mindent elkövetett azért, hogy megmentse szeretett kutyusát, azonban hétfő délelőtt a közösségi oldalán bejelentette, hogy Roscoe átkelt a szivárványhídon.

Hamilton nem csak Roscoe miatt akar jó eredményt elérni

Hamilton az utolsó pillanatig szeretett kutyája mellett volt, ezért múlt pénteken kihagyott egy gumitesztelést, most azonban megpróbál a versenyzésre koncentrálni. A Szingapúri Nagydíj előtt a brit pilóta a paddockban elárulta, hogy rengeteg támogató üzenetet kapott Roscoe halála után.

„Hihetetlen látni, hogy Roscoe világszerte mennyi embert megérintett, és igazán szívmelengető volt ezeket az üzeneteket kapni. Nem tudtam mindenkinek válaszolni” – idézi a RacingNews365 a Ferrari pilótáját, aki könnyek között nyilatkozott a szingapúri paddockban.

Ő volt a legfontosabb dolog az életemben, ezért nagyon nehéz élmény volt. Tudom, hogy a világon oly sokan átélték már, és tudják, milyen érzés egy háziállatot tartani; olyan csodálatos szeretetet adnak, és ez egy csodálatos élmény”

– folytatta Hamilton, aki hangsúlyozta, hogy Roscoe halála után alig várja, hogy visszaülhessen az autójába és azt csinálhassa, amit szeret.