A szabályok előírják, hogy minden Forma-1-es istállónak évente négy alkalommal egy újonccal a volán mögött kell teljesíteni egy-egy versenyhétvége első szabadedzését. Sok csapat választotta a csere helyszínéül Mexikót, így a pénteki, Charles Leclerc győzelmével zárult első tréningen az állandó mezőny kilenc tagjának, köztük Max Verstappennek, Lewis Hamiltonnak, Lando Norrisnak és George Russell-nek is át kellett adnia a helyét egy fiatal tehetségnek.
Russell maszkban verte át a mexikói nézőket
Utóbbi szokatlan módját választotta a „szabadideje” eltöltésének. A garázs helyett a lelátón talált helyet magának, és onnan nézte, hogy mire képes helyettese, Frederik Vesti a Mercedesszel – 14. lett. Russell persze nem nézhette volna nyugodtan a nézők között a szabadedzést, hiszen megrohamozták volna az aláírásra és a közös fotóra éhes rajongók. A brit pilóta viszont kicselezte őket, pankrátormaszkban foglalt helyet közöttük. A trükk bevált, mint arról Russell a közösségi oldalain is beszámolt:
„Évek óta nem láttam F1-es autókat a pályán, ezért megtaláltam a módját annak, hogy beszökjek a lelátóra, amíg Fred az én autómat vezette.”
A második szabadedzésre Russell már visszafoglalta az ülését, és a hatodik helyen végzett a Mercedesszel:
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
