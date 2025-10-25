A szabályok előírják, hogy minden Forma-1-es istállónak évente négy alkalommal egy újonccal a volán mögött kell teljesíteni egy-egy versenyhétvége első szabadedzését. Sok csapat választotta a csere helyszínéül Mexikót, így a pénteki, Charles Leclerc győzelmével zárult első tréningen az állandó mezőny kilenc tagjának, köztük Max Verstappennek, Lewis Hamiltonnak, Lando Norrisnak és George Russell-nek is át kellett adnia a helyét egy fiatal tehetségnek.

George Russell itt még csak szemüveg mögé bújt

Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

Russell maszkban verte át a mexikói nézőket

Utóbbi szokatlan módját választotta a „szabadideje” eltöltésének. A garázs helyett a lelátón talált helyet magának, és onnan nézte, hogy mire képes helyettese, Frederik Vesti a Mercedesszel – 14. lett. Russell persze nem nézhette volna nyugodtan a nézők között a szabadedzést, hiszen megrohamozták volna az aláírásra és a közös fotóra éhes rajongók. A brit pilóta viszont kicselezte őket, pankrátormaszkban foglalt helyet közöttük. A trükk bevált, mint arról Russell a közösségi oldalain is beszámolt:

„Évek óta nem láttam F1-es autókat a pályán, ezért megtaláltam a módját annak, hogy beszökjek a lelátóra, amíg Fred az én autómat vezette.”

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

A második szabadedzésre Russell már visszafoglalta az ülését, és a hatodik helyen végzett a Mercedesszel:

A couple of sizeable snaps for George Russell at Turn 10! 🤯#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/OSQmZOSrXM — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

