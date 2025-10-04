Szombaton délelőtt már a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésére került sor, amelyen Max Verstappen zárt az élen, miközben Liam Lwason megint összetörte az autóját. Verstappen lett az első (1.30.148), mögötte Piastri, a két Mercedes, Russell és Antonelli, illetve Norris végzett. Ezt követően jöhetett az időmérő, ahol a Q1 vége előtt öt perccel Norris futott elsőnek 1.30-on belül, amivel át is vette a vezetést Hadjar és Verstappen előtt, mögöttük ekkor még a két Ferrari volt Hamilton és Leclerc sorrendben. Ugyanakkor nem ez lett az első felvonás vége, előbb Antonelli repesztett egy roppant gyors kört, aztán a másik Mercedesszel Russell, majd a hétszeres világbajnok brit pörkölt oda a többieknek, így Hamilton, Russell, Norris, Verstappen és Antonelli volt az első öt sorrendje a Q2-re fordulva.

Hamilton az elején jól ment, de aztán jött Russell az időmérőn

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Russell űridővel nyert Szingapúrban

Kisebb szünet után következett a Q2, mert kicsit takarítani kellett az aszfaltot, de ezután nem volt már semmi akadálya annak, hogy újra a versenyzőké legyen a főszerep. Ebben a szűkebbre szabott, 15 perces etap első felében a négyszeres világbajnok Verstappen hozta a leggyorsabb kört, mögötte Piastri és Hamilton voltak a dobogón, de végül a Q3-ra is kicsit megváltozott a sorrend, a végén pedig az alábbi pilótáktól vettünk búcsút a záró felvonásra: Nico Hulkenberg, Alex Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson és Yuki Tsunoda.

A végső sorrend egy izgalmas Q3 után Russell, Verstappen, Piastri, Antonelli, Norris, Hamilton és Leclerc volt.