A Forma-1-es Mexikói Nagydíj rajtja után Max Verstappen és Lewis Hamilton között komoly csata zajlott, ennek végül nevető harmadikként Oliver Bearman lett az egyik nyertese. A két világbajnok párharcát George Russell hátulról figyelte, a jelek szerint pedig előbb a kanyarlevágásaik miatt bosszankodott, majd később jól szórakozott.

Max Verstappen és George Russell viszonya nem a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon vált jobbá

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Russell vegyes reakciója Verstappen manővere után

A Mercedes brit pilótájának az nem tetszett, hogy Verstappen és Hamilton párharca következtében neki fékeznie kellett, így Bearman is megelőzte őt.

„Ez a gyerek egy kib***ott vicc – mondta dühösen Russell, majd miután Bearman Verstappen mellett is elment, nevetve ennyit mondott a rádión keresztül: – Ez életem első gokartversenyére emlékeztet."

A végül a hetedik pozícióban végzett George Russell a futam után azzal kapcsolatban is megszólalt, hogy 2026 után opcióval 2027-re is van szerződése a Mercedesnél, azaz ha minden jól megy, akkor nem fenyegeti őt az, hogy – a korábbi híreknek megfelelően – Verstappen leváltja a csapatnál. Ugyanakkor a brit versenyző attól nem zárkózott el, hogy a vele semleges viszonyban lévő hollanddal esetleg később csapattársak legyenek, igaz nem is utalt arra, hogy ez reálisan megtörténhet majd.

„Csapattársként nem feltétlenül kellene legjobb barátoknak lennünk.

Max hihetetlen versenyző, ezt kár lenne tagadni, és pont ezért élvezném, ha szembeszállhatnék vele azonos autóval"

– mondta Russell a The Telegraph nevű lapnak.