Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1 2025-ös idénye a hétvégi Amerikai Nagydíjjal folytatódik, majd azt követően Mexikóba látogat a mezőny. Utóbbin a Williams akadémistája, Luke Browning veszi át Carlos Sainz helyét az első szabadedzésen.

Bár még az Amerikai Nagydíjon sem vagyunk túl, a Williams bejelentette, hogy a Forma-1-es Mexikói Nagydíj első szabadedzésén nem Carlos Sainz ül majd az FW47 volánja mögé. 

Carlos Sainz pihenőt kap Mexikóban
Carlos Sainz pihenőt kap Mexikóban
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Sainz pihenhet, a Williams ismét lehetőséget ad a tehetségének

A grove-i istálló bejelentése szerint Luke Browning kap ismét lehetőséget az első pénteki tréningen.

A Forma-2-ben versenyző 23 éves brit pilóta idén már másodszor viheti pályára a Williamst, ugyanis a szezon elején a Bahreini Nagydíj első szabadedzésen már helyettesítette Sainzt, összességében pedig ez lesz a harmadik alkalom, hogy kipróbálhatja magát F1-es autóban, hiszen tavaly Abu-Dzabiban volt a debütálása. 

A Williams akadémistája jelenleg harcban van a bajnoki címért a Forma-2-ben, ahol két fordulóval a szezon vége előtt harmadik helyen áll a tabellán, igaz 27 pontos lemaradásban van az éllovas Leonardo Fornarolival szemben.

„Rendkívül hálás vagyok, hogy ismételten lehetőséget kapok a Williamstől egy szabadedzésen, és hogy másodjára is vezethetem az FW47-est. Keményen dolgoztam, hogy felkészüljek a bevetésre, mert szeretném a legtöbbet kihozni ebből a nagyszerű lehetőségből, miközben a csapatnak is minél több segítséget akarok nyújtani a hétvégére való felkészülésben” – mondta Browning.

Kapcsolódó cikkek:

Különleges festéssel készül hazai versenyére a Forma-1-es csapat – képek
Sokkoló vallomás: befolyásos F1-es vezető zaklatta egy szállodában Susie Wolffot
Lewis Hamilton a kutyája elvesztése után megható ajándékot kapott – kép
Eltiltották a vezetéstől a korábbi Forma-1-es pilótát
Óriási mérföldkőhöz érkezett a McLaren a Forma-1-ben, érkezett is a gratuláció
Verstappen apja egy dolgot még a fia kedvéért sem lenne hajlandó megtenni
A Forma-1-be vágyik a rali Verstappenje
Indulhat a belháború Norris és Piastri között?
Összezuhant a kőkemény kritikák miatt a Forma-1 szupertehetsége? A csapatfőnök válaszolt
„Ne csak a barátnőinket mutogassák!” – kifakadt az F1-es sztár

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!