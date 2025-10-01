A Bonhams Cars aukcióján a legendás piros overál 95 650 euróért (mai árfolyamon körülbelül 37,3 millió forintért) talált új gazdára. A most elárverezett ruha különleges darab, mert Schumacher a 2000-es szezonban hosszú várakozás után végre Ferrari-pilótaként is világbajnok lett. Ez indította el a tűzpiros autók korszakát, amely során zsinórban öt vb-címet szerzett.

Michael Schumacher a Ferrari pilótájaként. A képen látható korszakból származó versenyruhát most árverésen vásárolták meg

Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

Schumacher első ferraris vb-címét is ebben érte el

A Hungaroringre akkor is komoly figyelem irányult: Schumacher az első rajtkockáról indulhatott, végül azonban Mika Häkkinen mögött második lett. A szezon végén azonban a német ünnepelhetett: a Japán Nagydíjon bebiztosította a bajnoki címet, amellyel a Ferrari 21 év után örülhetett ismét egyéni világbajnoki címnek.

A ruhadarabot a Bonhams Cars „Schumacher Lounge” elnevezésű online aukcióján vásárolták meg, amelyet 2025 augusztus végén indítottak. Az árverés különlegessége, hogy az eladásból származó bevétel egy részét a Schumacher család által létrehozott Keep Fighting Foundation kapja, amely többek között beteg gyerekeket és balesetet szenvedett sportolókat támogat.

Nem ez az első nagy értékű Schumacher-relikvia

A hétszeres bajnok pályafutásához kötődő tárgyak korábban is hatalmas összegeket értek el. Egy 1995-ös Benetton-overálért 61 360 eurót (nagyjából 23,9 millió forintot) fizettek, míg egy 2003-as, Schumacher által aláírt replika versenysisak 11 520 euróért (kb. 4,5 millió forintért) kelt el.

A mostani eladás azért is különleges, mert magyarországi helyszínhez, a Hungaroringhez kötődik, így a hazai F1-rajongók számára különösen értékes darabról van szó.

Az ár pedig jól mutatja, hogy a Schumacher-érában használt Ferrari-emlékek ma is aranyat érnek a gyűjtőknek.