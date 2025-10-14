A 26 éves Mick Schumacher hétfőn kóstolt bele először az IndyCar sorozatba, ugyanis részt vett egy teszten a Rahal Letterman Lanigan Racinggel.

Mick Schumacher az IndyCarban építheti fel magát

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto via AFP

A német pilóta remekül teljesített, ugyanis a belső pályán teljesített gyakorláson övé volt a leggyorsabb délelőtti kör, míg a délután a második helyen végzett a hétfős mezőnyben.

Schumacher az IndyCar sorozatban térhet vissza

Miután Schumacher körbeautózta az indianapolisi pályát, az IndyCar sorozatban való szereplés lehetőségéről beszélt.

Jó volt megismerni az autót, megismerni a csapatot. Azt hiszem, sikerült végigcsinálnunk a teljes menettervet és az összes tesztfeladatot, amit szerettünk volna. Izgatottak vagyunk a köridők miatt. Nem ez volt a fő cél, de mégis elég jól ment”

– idézi a RacingNews365 Mick Schumachert, aki a 2022-es szezon óta nem versenyzett együléses versenyeken.

A Haas Forma-1-es csapata a 2022-es szezon végén vált meg Mick Schumachertől, akinek azóta sem jutott hely az elitsorozatban, csupán tesztpilótaként tevékenykedhetett több csapatnál.

Mick Schumacher után nem kapkodnak az F1-es csapatok

Fotó: Reginald Mathalone/NurPhoto via AFP

A német versenyző 2024 végén úgy döntött, hogy teljes mértékben elkötelezi magát a hosszútávú világbajnokság (WEC) és a Le Mans-i 24 órás verseny mellett.

A 26 éves pilóta most a hétszeres F1-es bajnok édesapjától idézve kiemelte, úgy érzi, az együléses versenyzéshez tartozik.

Hasonlítson az együléseshez, vagy legyen együléses – ez az, ami igazán vonz engem az IndyCarban. Imádom, ha nyitott kerekek vannak. Édesapám mindig azt mondta, hogy a Schumacherek általában gyorsabbak, ha látják az első kerekeiket. Tetszik ez az idézet. Ez a vonzereje annak, hogy évente 17 alkalommal versenyezhetek”

– folytatta Mick Schumacher, aki hangsúlyozta, hogy még nem tudja, mit csinál majd a következő szezonban, de az IndyCar is egy lehetőség.

„Csak azt szerettem volna tudni, hogy mi is ez, hogy eldönthessem. Különböző lehetőségeim vannak, ebben is van potenciál. Most próbálom kitalálni, hogy mit akarok csinálni, és hogy ez az, amit hosszú távon fontolóra vennék” – tette hozzá a 26 éves német pilóta.