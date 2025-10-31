2026-ban mutatkozik be a Cadillac csapata a Forma-1 mezőnyében, az amerikai istálló egyik pilótája Sergio Pérez lesz, aki egy évnyi kihagyást követően tér vissza a száguldó cirkuszba. A mexikói versenyző az előző idény végén távozni kényszerült a Red Bulltól, nemrég pedig arról beszélt, mennyire nehéz volt Max Verstappen csapattársának lenni éveken át.

Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sergio Pérez szerint Lewis Hamilton sem „élné túl” Max Verstappen mellett

A 35 éves pilóta 2021 és 2024 között versenyzett a Red Bullnál Verstappen csapattársaként. Pérez az első idényében fontos szerepet játszott abban, hogy a holland világbajnoki címet szerzett, ám az utolsó szezonjában látványosan szenvedett, megközelíteni sem tudta a négyszeres vb-győztes szintjét, ezért az osztrák istálló a menesztése mellett döntött. Pérez közvetlen utódját, Liam Lawsont két futam után lecserélte a Red Bull, amelynél azóta a japán Cunoda Júki is szenved Verstappen mellett.

„Nem szeretem kritizálni azokat a pilótákat, akik már voltak ott, mert én is ugyanabba a helyzetbe kerültem, és pontosan tudom, min mennek keresztül.

Abban a pillanatban, ahogy távoztam a Red Bulltól, arra gondoltam, mit fog átélni az a szegény srác, aki idejön. Max mellett lenni nagyon nehéz,

de mellette versenyezni a Red Bullnál olyan dolog, amit az emberek nem értenek” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Pérez.

Sergio Perez says Lewis Hamilton would struggle as Max Verstappen's team-mate at Red Bull due to 'unique' challenges 💭 pic.twitter.com/hz9G8mdcTk — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 30, 2025

Annyi mindent tudnék mesélni, de ez egyszerűen egy nagyon nehéz feladat egy versenyző számára. Egyetlen versenyző sem élheti túl ott. Nem számít, hogy Hamiltont vagy Leclercet hozod oda.

Bárkit is hozol oda, az borzasztóan szenvedni fog. Nagyon egyedi a vezetési stílusa. Folyamatosan alkalmazkodnod kell Max igényeihez. Ilyen egyszerű az egész” – vallotta be Pérez.

Pérez minden bizonnyal már sosem fog versenyezni Verstappen mellett, azonban egy év kihagyást követően az újonc Cadillac színeiben jövőre visszatér az F1-be. A mexikói csapattársa egy szintén rutinos pilóta, a finn Valtteri Bottas lesz majd az amerikai istállónál 2026-tól.

