Megdöbbentő részleteket tárt fel Susie Wolff, az F1 Academy vezetője nemrég megjelent Driven című önéletrajzi könyvében.
Susie Wolff sokkoló vallomása
A korábbi Williams-tesztpilóta őszintén beszélt azokról a kihívásokról és sokszor félelmetes helyzetekről, amelyekkel nőként kellett szembenéznie a férfiak által dominált autósportban, különös tekintettel egy 2007-es incidensre, amely mély nyomot hagyott benne - írja a Motorsport.
Wolff részletesen felidézte azt a félelmetes éjszakát, amely egy Hugo Boss karácsonyi partit követően történt. A rendezvényről korán távozott, hogy pihenni térjen szállodai szobájába, ám a nyugodt este helyett rémálomszerű események következtek.
„Hajnali kettőkor megszólalt a telefon. A vonal túlsó végén a Forma-1 egyik legbefolyásosabb embere volt, aki egyértelműen ittas állapotban hívott
– írja könyvében Wolff. A hívás megszakítása után az illető újra próbálkozott, ekkor már konkrétan a szobaszámát követelte. "Próbáltam könnyedén kezelni a helyzetet, és erőltetett nevetéssel hárítani, de határozottan nemet mondtam a kérésére" – részletezi az egykori versenyző.
A helyzet azonban tovább eszkalálódott. Az újabb hívás után Wolff már a telefonzsinórt is kihúzta a falból, ám ekkor kopogtatás hallatszott az ajtaja felől, majd az illető megpróbálta lenyomni a kilincset.
„Abban a pillanatban végigpörgettem a fejemben minden lehetőséget.
Feltérképeztem a szobát, a szekrényt, a lépcsőház felé vezető ajtót. Ha sikerül betörnie, a gardróbba bújok, és az első adandó alkalommal elmenekülök"
– emlékezett vissza a félelmetes pillanatokra.
A kopogtatás végül abbamaradt, de Wolff egész éjszaka ébren maradt, majd kora reggel azonnal elhagyta a szállodát. Bár az érintett személy később bocsánatot kért, a történtek mély nyomot hagytak benne.
Az volt igazán félelmetes, hogy mekkora hatalommal rendelkezett az illető. Mi nők gyakran kerülünk olyan helyzetekbe, ahol egy pillanatnyi döntés az egész életünkre kihathat
– fogalmazott.
A Wolff – aki úttörő szerepet töltött be a motorsportban, a Williams tesztpilótájaként 2014-ben ő lett az első női versenyző Giovanna Amati 1992-es szereplése óta, aki hivatalos F1-es hétvégén vezethetett – hozzátette, a sport sokat fejlődött az elmúlt években, de ez nem jelenti azt, hogy nincs még tennivalójuk.
„Remélem, ma már egy nő azonnal felszólalhatna egy ilyen helyzetben, és meg is hallgatnák. Az új generációnak már nem szabad olyan félelmetes pillanatokat átélnie, mint amilyeneket én tapasztaltam."