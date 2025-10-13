Megdöbbentő részleteket tárt fel Susie Wolff, az F1 Academy vezetője nemrég megjelent Driven című önéletrajzi könyvében.

Susie Wolff sokkoló vallomást tett

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Susie Wolff sokkoló vallomása

A korábbi Williams-tesztpilóta őszintén beszélt azokról a kihívásokról és sokszor félelmetes helyzetekről, amelyekkel nőként kellett szembenéznie a férfiak által dominált autósportban, különös tekintettel egy 2007-es incidensre, amely mély nyomot hagyott benne - írja a Motorsport.

Wolff részletesen felidézte azt a félelmetes éjszakát, amely egy Hugo Boss karácsonyi partit követően történt. A rendezvényről korán távozott, hogy pihenni térjen szállodai szobájába, ám a nyugodt este helyett rémálomszerű események következtek.

„Hajnali kettőkor megszólalt a telefon. A vonal túlsó végén a Forma-1 egyik legbefolyásosabb embere volt, aki egyértelműen ittas állapotban hívott

– írja könyvében Wolff. A hívás megszakítása után az illető újra próbálkozott, ekkor már konkrétan a szobaszámát követelte. "Próbáltam könnyedén kezelni a helyzetet, és erőltetett nevetéssel hárítani, de határozottan nemet mondtam a kérésére" – részletezi az egykori versenyző.

A helyzet azonban tovább eszkalálódott. Az újabb hívás után Wolff már a telefonzsinórt is kihúzta a falból, ám ekkor kopogtatás hallatszott az ajtaja felől, majd az illető megpróbálta lenyomni a kilincset.

„Abban a pillanatban végigpörgettem a fejemben minden lehetőséget.

Feltérképeztem a szobát, a szekrényt, a lépcsőház felé vezető ajtót. Ha sikerül betörnie, a gardróbba bújok, és az első adandó alkalommal elmenekülök"

– emlékezett vissza a félelmetes pillanatokra.

A kopogtatás végül abbamaradt, de Wolff egész éjszaka ébren maradt, majd kora reggel azonnal elhagyta a szállodát. Bár az érintett személy később bocsánatot kért, a történtek mély nyomot hagytak benne.

Az volt igazán félelmetes, hogy mekkora hatalommal rendelkezett az illető. Mi nők gyakran kerülünk olyan helyzetekbe, ahol egy pillanatnyi döntés az egész életünkre kihathat

– fogalmazott.

A Wolff – aki úttörő szerepet töltött be a motorsportban, a Williams tesztpilótájaként 2014-ben ő lett az első női versenyző Giovanna Amati 1992-es szereplése óta, aki hivatalos F1-es hétvégén vezethetett – hozzátette, a sport sokat fejlődött az elmúlt években, de ez nem jelenti azt, hogy nincs még tennivalójuk.