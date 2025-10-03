A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első pénteki szabadedzésén a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt. A 44 éves pilóta - aki 2008-ban és 2010-ben is diadalmaskodott Szinapárban - az Aston Martin idei első tréningsikerét érte el.

Fernando Alonso remekelt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első szabadedzésén

Fotó: Lillian Suwaneumpha/AFP

Alonso mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett a második, a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen pedig a harmadik helyen.

Russell falhoz csapta a Mercedest a második szabadedzésen

A második pénteki szabadedzésen 79%-os páratartalomban és 28 fokban kellett vezetnie a pilótáknak, a pálya hőmérséklete pedig 32,3 fokos volt. A gyakorlás elején a négyszeres világbajnok Max Verstappen autózta a legjobb időt. A holland pilótának rendkívül fontos volt mindkét szabadedzés, ugyanis a Red Bull Racing a Szingapúri Nagydíjra új első szárnyat fejlesztett, amelynek egyes részein megnövelt a dőlésszög, hogy nagyobb terhelést vonjon el, miközben megőrzi az áramlási stabilitást. Verstappen autója nagyobb felső karosszéria-kijáratot is kapott a motortér fedelén, hogy ezzel segítség az RB21-es hűtését a nagy melegben.

A szabadedzés 18. percében George Russell, a Mercedes brit pilótája túlkormányzottságot észlelt a 16-os kanyarban, így orral előre a falba csapódott, aminek következtében elvesztette az első szárnyát, a pályára kerülő törmelékek miatt pedig piros zászlóval meg kell szakítani a gyakorlást.

Miután Russell falhoz csapta az autóját szűk negyedórás szünet következett a második szabadedzésen, majd az újraindítás után nem sokat körözhettek a versenyzők, ugyanis a 36. percben a Racing Bull pilótája, az új-zélandi Liam Lawson hibázott a 16-os kanyarban, végül a 17-es kijárata után a falnak csapódott, ezzel pedig teljesen leamortizálta az autóját, így piros zászlóval ismét félbe kellett szakítani a szabadedzést.

Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry 😳



Here's what happened 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/URzHGLeELq — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Az újabb kényszerszünet után Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája csinált egy kisebb balesetet, miután a boxutcából kiállva összeütközött a McLaren versenyzőjével, Lando Norrisszal. Szerencsére ezt az incidens mindkét pilóta autója megúszta komoly sérülés nélkül, bár Norris autóján így is eltört az első szárny, amit aztán gyorsan kicseréltek.