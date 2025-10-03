A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első pénteki szabadedzésén a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt. A 44 éves pilóta - aki 2008-ban és 2010-ben is diadalmaskodott Szinapárban - az Aston Martin idei első tréningsikerét érte el.
Alonso mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett a második, a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen pedig a harmadik helyen.
A második pénteki szabadedzésen 79%-os páratartalomban és 28 fokban kellett vezetnie a pilótáknak, a pálya hőmérséklete pedig 32,3 fokos volt. A gyakorlás elején a négyszeres világbajnok Max Verstappen autózta a legjobb időt. A holland pilótának rendkívül fontos volt mindkét szabadedzés, ugyanis a Red Bull Racing a Szingapúri Nagydíjra új első szárnyat fejlesztett, amelynek egyes részein megnövelt a dőlésszög, hogy nagyobb terhelést vonjon el, miközben megőrzi az áramlási stabilitást. Verstappen autója nagyobb felső karosszéria-kijáratot is kapott a motortér fedelén, hogy ezzel segítség az RB21-es hűtését a nagy melegben.
A szabadedzés 18. percében George Russell, a Mercedes brit pilótája túlkormányzottságot észlelt a 16-os kanyarban, így orral előre a falba csapódott, aminek következtében elvesztette az első szárnyát, a pályára kerülő törmelékek miatt pedig piros zászlóval meg kell szakítani a gyakorlást.
Miután Russell falhoz csapta az autóját szűk negyedórás szünet következett a második szabadedzésen, majd az újraindítás után nem sokat körözhettek a versenyzők, ugyanis a 36. percben a Racing Bull pilótája, az új-zélandi Liam Lawson hibázott a 16-os kanyarban, végül a 17-es kijárata után a falnak csapódott, ezzel pedig teljesen leamortizálta az autóját, így piros zászlóval ismét félbe kellett szakítani a szabadedzést.
Az újabb kényszerszünet után Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája csinált egy kisebb balesetet, miután a boxutcából kiállva összeütközött a McLaren versenyzőjével, Lando Norrisszal. Szerencsére ezt az incidens mindkét pilóta autója megúszta komoly sérülés nélkül, bár Norris autóján így is eltört az első szárny, amit aztán gyorsan kicseréltek.
A versenyzőknek így tíz percük maradt arra, hogy folytassák a szabadedzést. A legjobb időt végül a vb-pontversenyben éllovas Oscar Piastri autózta, a második Isack Hadjar, a Racing Bulls pilótája lett, míg harmadik helyre a négyszeres világbajnok Max Verstappen futott be.
A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.
A Szingapúri Nagydíj programja szombaton közép-európai idő szerint 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.
Eredmények, 2. szabadedzés:
1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:30.714 perc
2. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 1:30.846
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.857
4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:30.877
5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.197
6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:31.222