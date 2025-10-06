Live
Trump robbantotta a diplomáciai bombát: Kuba vért ont Ukrajnában Oroszország oldalán!

Közel volt a tragédia. A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon hajmeresztő pillanat zajlott le a bokszutcában, amikor egy szerelő kis híján súlyos balesetet szenvedett. Az eset a Stake F1 Team Kick Sauber istálló kerékcseréje közben történt, amikor éppen Nico Hülkenberg volt kint a bokszban.

Az Forma-1-es csapat egyik szerelője a jobb első kereket levéve véletlenül „talpon hagyta" a leszerelt gumit, amely éppen az út felé gurult. Egy másik, hátul dolgozó szerelő gyorsan észrevette a helyzetet, és azonnal odasietett, hogy megállítsa a guruló kereket. 

Ezúttal a szerelők voltak leginkább főszerepben Szingapúrban a Forma-1-es nagydíjon
Fotó: FAZRY ISMAIL / POOL

A szerelő könnyen nagy bajba kerülhetett volna Szingapúrban

Csakhogy mindezt anélkül tette, hogy 

hátranézett volna, jön-e éppen autó.  

@theverybigtheverybang That guy alert af 🙌🔥 #sauber #singaporegp #singaporegrandprix #singaporegp2025 #fyp ♬ Coming In Hot - Andy Mineo & Lecrae

A drámai másodpercekben a szerelőnek mégis sikerült elkapnia a kereket – miközben centiméterekkel kerülte el a nagy sebességgel elhaladó Cunoda Júki Red Bullját. A szerelő szerencsére épp elég távol volt ahhoz, hogy ne ütközzön a japán pilóta autójával, így az incidens súlyosabb következmények nélkül zárult.  

Az eset különösen veszélyes volt, mivel az FIA az idei Szingapúri Nagydíjra engedélyezte a bokszutcai sebességhatár megemelését: a korábbi 60 km/órás limitet 80 km/órára növelték, ezzel is lehetővé téve a csapatok számára a merészebb stratégiákat a kiállások során.  

Russel győzött, Piastri előnye olvad a Forma-1-ben

A futamot végül a Mercedes brit pilótája, George Russell nyerte meg, aki első sikerét aratta ezen a pályán. Mögötte Max Verstappen és Lando Norris állhattak dobogóra. A világbajnoki pontversenyben Piastri előnye így 22 pontra olvadt Norris előtt, míg Verstappen 63 pontos hátránnyal követi őt. 

