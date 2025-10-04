Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után az élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlását. A McLaren ausztrál versenyzője mögött a francia Isack Hadjar (Racing Bulls) végzett a második, míg a holland Max Verstappen (Red Bull) a harmadik helyen. A második edzésen a brit George Russell (Mercedes) és az új-zélandi Liam Lawson (Racing Bulls) is összetörte az autóját, de ennél is furcsább volt, amikor a monacói Charles Leclerc (Ferrari) autóját a bokszutcában ráengedték a brit Lando Norrisra (McLaren).

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Norris járt pórul a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szabadedzésén

Az incidenst mindkét pilóta autója megúszta komoly sérülés nélkül, bár Norris autóján így is eltört az első szárny, amit aztán gyorsan kicseréltek, hogy az utolsó tíz percben még tudjon körözni.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Leclerc megúszta, a Ferrari nem

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az eset után vizsgálatot indított, és végül Leclerc nem kapott hátrasorolást a versenyre. Ellenben a Ferrari rendkívül súlyos, 10 ezer eurós pénzbüntetést kapott a történtekért.

A Szingapúri Nagydíj programja szombaton közép-európai idő szerint 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik. Az időmérőt szombaton 15 órától, a futamot vasárnap 14 órától rendezik.