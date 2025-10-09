A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon a biztonsági előírásokat megszegő behatoló akár három hónapos börtönbüntetésre is számíthat.

A brit George Russell nyert a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat

Fotó: Lillian Suwaneumpha/AFP

A mothership azt írja, hogy a 22 éves svéd állampolgár megfelelő engedély nélkül hatolt be a Marina Bay Street Circuit utcai versenypálya biztonsági övezetébe.

Börtönbe mehet a Szingapúri Nagydíj behatolója

A verseny utáni napon, október 6-án, hétfőn indult bírósági eljárás Alkallas Karam ellen, akit három rendbeli birtokháborítással vádolnak, amiért érvényes belépőjegy nélkül lépett be a versenyre, a boxutcába és a Paddock Clubba.

Október 4-én, 19:47 körül Karam érvényes belépőjegy nélkül lépett be a rendezvényre a Republic Boulevard 1-es kapuján keresztül.

Ezután 20:40 körül behatolt a Marina Bay Street Circuit Boulevard boxutcájában található Paddock Clubba

Majd 21:00 körül beutott a boxutca területére is.

Ha Karamot bűnösnek találják, akár három hónap börtönbüntetésre, 1500 szingapúri dollár (390 ezer forint) pénzbírságra vagy mindkettőre számíthat.

Karam óvadékát 5000 szingapúri dollárban (1,3 millió forint) határozták meg, november 3-án áll ismét bíróság elé.