A múlt hétvégén rendezték a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, melyet a Mercedes brit pilóta, George Russell nyert meg, méghozzá rajt-cél győzelemmel. A Szingapúri Nagydíjon azonban nem csak Russell vált főszereplővé, hanem egy 22 éves svéd férfi is, aki több ízben is behatolt a pálya biztonsági övezetébe, amiért akár börtönbe is kerülhet.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon a biztonsági előírásokat megszegő behatoló akár három hónapos börtönbüntetésre is számíthat. 

A brit George Russell nyert a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat
Fotó: Lillian Suwaneumpha/AFP

A mothership azt írja, hogy a 22 éves svéd állampolgár megfelelő engedély nélkül hatolt be a Marina Bay Street Circuit utcai versenypálya biztonsági övezetébe.

Börtönbe mehet a Szingapúri Nagydíj behatolója

A verseny utáni napon, október 6-án, hétfőn indult bírósági eljárás Alkallas Karam ellen, akit három rendbeli birtokháborítással vádolnak, amiért érvényes belépőjegy nélkül lépett be a versenyre, a boxutcába és a Paddock Clubba.

  • Október 4-én, 19:47 körül Karam érvényes belépőjegy nélkül lépett be a rendezvényre a Republic Boulevard 1-es kapuján keresztül.
  • Ezután 20:40 körül behatolt a Marina Bay Street Circuit Boulevard boxutcájában található Paddock Clubba
  • Majd 21:00 körül beutott a boxutca területére is.

Ha Karamot bűnösnek találják, akár három hónap börtönbüntetésre, 1500 szingapúri dollár (390 ezer forint) pénzbírságra vagy mindkettőre számíthat.

Karam óvadékát 5000 szingapúri dollárban (1,3 millió forint) határozták meg, november 3-án áll ismét bíróság elé.

