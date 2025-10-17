Live
Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökválasztási küzdelme máris eldőlt, ugyanis Mohammed bin Szulajm egyetlen kihívója visszalépett. Tim Mayer korábban a jelenlegi elnök „rémuralmának” megszüntetését ígérte, ám mégis kénytelen volt feladni a küzdelmet.

Az amerikai Tim Mayer nem tudta összegyűjteni a jelöltség hivatalossá tételéhez szükséges támogatást, így Mohammed bin Szulajm kihívó nélkül indulhat a december 12-i választáson.

US motor sport official and candidate to the FIA Presidency Tim Mayer poses ahead of the Formula One Dutch Grand Prix at The Circuit Zandvoort, western Netherlands, on August 30, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Tim Mayer elbukta az FIA elnöki posztjáért vívott harcot
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Tim Mayer az Amerikai Nagydíj előtt lépett vissza 

Október 24-ig minden jelöltnek össze kell állítania az elnöki listát, ám ez jelenleg kivitelezhetetlennek tűnik. A listának tartalmaznia kell a szenátus elnökét, az autós mobilitásért és turizmusért felelős alelnököt, valamint a sportért felelős alelnököt is. Ez utóbbi mellé hét sportalelnököt is meg kell nevezni, akiket az FIA által jóváhagyott jelöltek közül kell kiválasztani különböző régiókból. A követelmény szerint egy-egy képviselőnek kell lennie Afrikából, az ázsiai-csendes-óceáni térségből, a Közel-Keletről és Észak-Afrikából, Észak- és Dél-Amerikából, valamint kettőnek Európából.

Az FIA által közzétett 29 fős listán, amelyen a Motorsport Világtanácsba (WMSC) jelölhető személyek szerepelnek, csupán egyetlen dél-amerikai név található: a brazil Fabiana Ecclestone-é, aki minden bizonnyal Bin Szulajm-t támogatja. A szabályok szerint pedig egy név nem szerepelhet egynél több elnöki listán, így Tim Mayer és a másik két jelölt Laura Villars és Virginie Philipott számára is lehetetlenné vált a jelöltség megszerzése.

FIA (L-R) FIA President Mohammed Ben Sulayem talks to Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen after Verstappen won the pole position during the qualifying session for the 2025 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 3, 2025. (Photo by Chandan Khanna / AFP)
Az FIA-elnök Mohammed bin Szulajm egyeduralma megtörhetetlen
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az 59 éves Mayer a hétvégi Amerikai Nagydíj előtt csalódottan nyilatkozott, miután kénytelen volt feladnia a küzdelmet az elnökválasztásért.

„Az FIA elnökválasztása véget ért. Csak egy jelölt lesz, a jelenlegi elnök. Egész egyszerűen esélytelen. Nem lehet majd szavazni az ötletekre, nem csapnak össze az elképzelések, nem teszik próbára a vezetési képességeket. 

Ez nem demokrácia, csak a demokrácia illúziója” 

– fakadt ki a korábbi F1-es sportfelügyelő, aki a versenyt ugyan lezártnak tartja, ám elnökjelölti kampányával ennek ellenére sem áll le, és elárulta, hogy kampánystábja „számos etikai panaszt nyújtott be” az FIA-hoz a helyzet kapcsán.

„Ha az Etikai Bizottság érvényesnek találja panaszainkat, kihez fordulhatunk, hogy intézkedjen? Az FIA elnökéhez vagy a szenátus elnökéhez – mindkét fél érintett a konfliktusban. A szabályzat pedig nem biztosít más módszert vagy fellebbezési lehetőséget. Hol van a felelősségre vonhatóság? Így buknak meg az intézmények, és így működik a korlátlan hatalom” – olvasott be keményen az FIA-nek Mayer.

