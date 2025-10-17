Az amerikai Tim Mayer nem tudta összegyűjteni a jelöltség hivatalossá tételéhez szükséges támogatást, így Mohammed bin Szulajm kihívó nélkül indulhat a december 12-i választáson.

Tim Mayer elbukta az FIA elnöki posztjáért vívott harcot

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Tim Mayer az Amerikai Nagydíj előtt lépett vissza

Október 24-ig minden jelöltnek össze kell állítania az elnöki listát, ám ez jelenleg kivitelezhetetlennek tűnik. A listának tartalmaznia kell a szenátus elnökét, az autós mobilitásért és turizmusért felelős alelnököt, valamint a sportért felelős alelnököt is. Ez utóbbi mellé hét sportalelnököt is meg kell nevezni, akiket az FIA által jóváhagyott jelöltek közül kell kiválasztani különböző régiókból. A követelmény szerint egy-egy képviselőnek kell lennie Afrikából, az ázsiai-csendes-óceáni térségből, a Közel-Keletről és Észak-Afrikából, Észak- és Dél-Amerikából, valamint kettőnek Európából.

Az FIA által közzétett 29 fős listán, amelyen a Motorsport Világtanácsba (WMSC) jelölhető személyek szerepelnek, csupán egyetlen dél-amerikai név található: a brazil Fabiana Ecclestone-é, aki minden bizonnyal Bin Szulajm-t támogatja. A szabályok szerint pedig egy név nem szerepelhet egynél több elnöki listán, így Tim Mayer és a másik két jelölt Laura Villars és Virginie Philipott számára is lehetetlenné vált a jelöltség megszerzése.

Az FIA-elnök Mohammed bin Szulajm egyeduralma megtörhetetlen

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az 59 éves Mayer a hétvégi Amerikai Nagydíj előtt csalódottan nyilatkozott, miután kénytelen volt feladnia a küzdelmet az elnökválasztásért.

„Az FIA elnökválasztása véget ért. Csak egy jelölt lesz, a jelenlegi elnök. Egész egyszerűen esélytelen. Nem lehet majd szavazni az ötletekre, nem csapnak össze az elképzelések, nem teszik próbára a vezetési képességeket.

Ez nem demokrácia, csak a demokrácia illúziója”

– fakadt ki a korábbi F1-es sportfelügyelő, aki a versenyt ugyan lezártnak tartja, ám elnökjelölti kampányával ennek ellenére sem áll le, és elárulta, hogy kampánystábja „számos etikai panaszt nyújtott be” az FIA-hoz a helyzet kapcsán.

Former FIA presidential candidate Tim Mayer speaking about his forced withdrawal from the election in December 🗣️ pic.twitter.com/IHkMLpAfn6 — Autosport (@autosport) October 17, 2025

„Ha az Etikai Bizottság érvényesnek találja panaszainkat, kihez fordulhatunk, hogy intézkedjen? Az FIA elnökéhez vagy a szenátus elnökéhez – mindkét fél érintett a konfliktusban. A szabályzat pedig nem biztosít más módszert vagy fellebbezési lehetőséget. Hol van a felelősségre vonhatóság? Így buknak meg az intézmények, és így működik a korlátlan hatalom” – olvasott be keményen az FIA-nek Mayer.