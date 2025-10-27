Live
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

Nem mindennapi videó került fel a világhálóra. A Mexikói Nagydíj szombati időmérője előtt elképesztő jelenetek zajlottak le a nézőtéren: verekedés tört ki, a rivális szurkolók egymást ütötték, egy földön fekvő férfit meg is rúgtak.

A közösségi médiában megjelent felvételeken jól látszik, ahogy a lelátók alatt két különböző szurkolótábor esik egymásnak, amelyből elképesztő tömegverekedés lett.

Verekedés a lelátón, egymást ütötték a szurkolók az F1-es Mexikói Nagydíjon
Verekedés a lelátón, egymást ütötték a szurkolók az F1-es Mexikói Nagydíjon
Fotó: X

Ritka eset: elképesztő verekedés az F1-ben

Az egyik férfi Ferrari-pólót viselt, míg az ellenfelei a Red Bull színeiben tűntek fel. 

A dulakodás gyorsan verekedéssé fajult, repkedtek az ütések, és a sört is egymásra locsolták a feldühödött drukkerek.  Ráadásul itt még nem ért véget az incidens, a tömegből valaki belerúgott a földön fekvő szurkolóba.

 Miközben néhányan próbáltak közbeavatkozni, mások nevetve táncoltak a jelenet közben.

Mint ismert, a vasárnapi futamot a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte meg, aki ezzel az F1-es világbajnoki tabella élére ugrott. Másodikként Charles Leclerc (Ferrari), harmadikként pedig Max Verstappen (Red Bull) ért célba.  

