Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

A közösségi médiában megjelent felvételeken jól látszik, ahogy a lelátók alatt két különböző szurkolótábor esik egymásnak, amelyből elképesztő tömegverekedés lett.

Verekedés a lelátón, egymást ütötték a szurkolók az F1-es Mexikói Nagydíjon

Ritka eset: elképesztő verekedés az F1-ben

Az egyik férfi Ferrari-pólót viselt, míg az ellenfelei a Red Bull színeiben tűntek fel.

A dulakodás gyorsan verekedéssé fajult, repkedtek az ütések, és a sört is egymásra locsolták a feldühödött drukkerek. Ráadásul itt még nem ért véget az incidens, a tömegből valaki belerúgott a földön fekvő szurkolóba.

Miközben néhányan próbáltak közbeavatkozni, mások nevetve táncoltak a jelenet közben.

Mint ismert, a vasárnapi futamot a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte meg, aki ezzel az F1-es világbajnoki tabella élére ugrott. Másodikként Charles Leclerc (Ferrari), harmadikként pedig Max Verstappen (Red Bull) ért célba.

