A világbajnoki pontversenyben az ausztrál Oscar Piastri 14 ponttal előzi meg csapattársát, a brit Lando Norrist. Sokáig úgy tűnt, a McLaren két pilótája között fog eldőlni a Forma-1-es világbajnoki cím sorsa, azonban a címvédő Max Verstappen a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ezzel öt futammal a vége előtt 40 pontra megközelítette az éllovas Piastrit.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre

Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Verstappen elképesztő lendületben van

A négyszeres világbajnok Verstappen óriási lendületben van, az elmúlt négy futamon 64 pontot faragott a hátrányában, és miután a McLaren pilótája folyamatosan hibáznak, újra reális esélye van a címvédésre a holland versenyzőnek.

A szeptemberi Olasz Nagydíjra a Red Bull új padlólemezzel készült, a fejlesztés pedig olyannyira sikeres lett, hogy Verstappen azóta nem végzett a McLaren pilótái mögött sem - még a kvalifikáción, sem.

Verstappen tehát újra versenybe került, ennek ellenére a McLarennél ragaszkodnak ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben is megengedik a pilótáiknak, hogy egymás ellen versenyezzenek.

Alex Albon, a Williams pilótája úgy érzi, hogy ez tisztességesnek, azonban hangsúlyozta, hogy a McLaren komoly előnyre tehetne szert Verstappennel szemben, ha az egyik pilótáját előtérbe helyezné.

Max számára ez egy jó pálya. Érdekes lesz látni, hogy a McLaren hogyan fogja kezelni a helyzetet, mert még mindkét pilótájuk versenyben van bajnokságban. Ugyanakkor, ha az egyik pilótát előnyben részesítenék, akkor könnyen el lehetne szigetelni Verstappent. De szerintem fair, amit most csinálnak, nem kellene máshogy cselekedniük”

– idézi RacingNews365 a brit-thai versenyzőt, aki úgy érzi, az utolsó pillanatig kiélezett lesz a verseny.

Alex Albon tisztában van vele, hogy Verstappent nem lehet leírni

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

„Úgy tűnik, hogy a Red Bull lendületben van, a fejlesztéseik Monza óta működnek. Maxet pedig soha nem lehet leírni” – tette hozzá Alex Albon, aki 2019 és 2020 között Verstappen csapattársa volt a Red Bullnál.