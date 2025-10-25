40, mindössze 40 pont választja már csak el Max Verstappent a Forma-1 világbajnoki pontversenyben az éllovas McLaren pilótától, Oscar Piastritól (346 vs. 306 pont). Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy öt futam még visszavan a szezonból a mostani Mexikói Nagydíjjal együtt, akkor már nem is annyira irreális arról beszélni, hogy a négyszeres világbajnok versenyző megvédje a címét. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul a második mexikói szabadedzésen is ő volt a leggyorsabb. Nem is csoda, hogy már az újságírók is arról faggatják a holland sportembert, hogy hitte-e volna ezt korábban, hogy reális esélye lehet a végső győzelem megszerzésére.

Alex Albon tisztában van vele, hogy Verstappent nem lehet leírni

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Verstappen megállíthatatlannak tűnik

Az idénybeli ötödik nagydíj-győzelme és második sprint-győzelme után a regnáló világbajnok kijelentette, hogy a címvédésre „az esély megvan, az biztos”. Hozzátette azonban azt is, hogy a Red Bullnak öt tökéletes versenyhétvégére van szüksége ahhoz, hogy ez megtörténjen. „Tudom, hogy a végéig tökéletesnek kell lennünk ahhoz, hogy esélyünk legyen, szóval erre kell koncentrálnunk. És nem is tudom, úgy értem, nagyon szoros a küzdelem, és a részletekre való odafigyelés fogja a címet eldönteni. Minden hétvégén megpróbáljuk a legjobb beállításokat elérni az autón, és aztán megpróbálunk nem hibázni. Szóval ezt fogjuk megpróbálni.”

Arra a kérdésre, hogy Verstappen a Holland Nagydíj után, amikor 104 pont volt a lemaradása az első helytől a pontversenyben, elhitte volna-e a cím megvédését, azt válaszolta: „Nem. Azt mondtam volna neked, hogy idióta vagy. De igen, jó megoldást találtunk az autóra. Ilyen egyszerű.”