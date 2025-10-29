Max Verstappen elképesztő hajrával tesz arról, hogy a Forma-1 idei szezonjának vége, az utolsó négy futam valódi izgalmakat tartogasson. A Red Bull négyszeres világbajnok pilótája mindössze 36 ponttal van lemaradva Lando Norris mögött, aki Piastri előtt vezeti a pilóták világbajnoki pontversenyét. Mondjuk az is sokat elmond a dolgok állásáról, hogy az első három versenyző között az összetettben csak 36 pont a differencia. Ráadásul a holland klasszis a legutóbbi harmadik helyével egy igen előkelő örökranglista harmadik helyére jött fel.

Lando Norris mögött Charles Leclerc és Max Verstappen végzett a Mexikói Nagydíjon

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Verstappen nem fogja feladni

A címvédő a mexikói dobogós helyezésével összességében már 123 dobogós helyezést ért el a pályafutása alatt, amivel az örökrangsorban a harmadik helyen áll a második Michael Schumacher és a listát vezető Lewis Hamilton mögött. Ebből az impozáns hármasból ráadásul kettő pilóta még aktív, így korántsem biztos, hogy nem fog ez a sorrend változni.