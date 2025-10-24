A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a múlt vasárnapi Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban, így továbbra is életben tartja esélyeit az ötödik vb-cím megszerzésére.

Max Verstappen 40 pontra csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pedig Oscar Piastri négy futammal ezelőtt még 104 pontos előnyt élvezett az összetett harmadik helyén álló Verstappennel szemben, azonban mostanra a tetemes előny mindössze 40 pontra olvadt, ami abszolút ledolgozható. Különösen, hogy a Red Bull pilótája lendületben van, hiszen a legutóbbi öt futamból hármat megnyert, plusz az amerikai sprintfutamot.

Piastri nem rezelt be Verstappen felzárkózása miatt

A látványos felzárkózásnak Piastri szereplése is betudható, az ausztrál több hétvégén is gyengébb teljesítményt nyújtott, a bakui kiesésével pedig sok pontot bukott.

„Azt hiszem, meglepő, milyen formában van (Verstappen) Monza óta – mondta Piastri a mexikói hétvége előtt. –Korábban is láttunk tőle hasonló teljesítményt időnként, de voltak elég nagy visszaesései is. Most viszont nagyon kiegyensúlyozott, és ez kicsit váratlanul ért. Tudjuk, hogy továbbra is rengeteg fejlesztést dobnak az autóra, hogy javuljanak, szóval ebből a szempontból nem teljesen meglepő. De őszintén, ennél gyorsabban került vissza a harcba, mint vártam.”

Öt verseny van még hátra, és Verstappen mostanra valós esélyesévé vált a világbajnoki címért folyó küzdelemnek Piastri és Lando Norris mellett, utóbbi mindössze 14 ponttal van lemaradva csapattársától. Piastri azonban kijelentette: nem hagyja, hogy a csökkenő előny befolyásolja a gondolkodását.

Max Verstappen Mexikóban folytatná a jó sorozatát

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Őszintén szólva nem változtat semmin – mondta. – Nyilván az előny az utóbbi néhány futamon valamennyire csökkent, de számomra a fókusz mindig azon volt, hogy a lehető leggyorsabb legyek, és minden hétvégéből a legtöbbet hozzam ki. Volt, amikor ez sikerült, és volt, amikor nem – de csak ez számít.”

Lewis Hamilton tanácsa a McLaren pilótájának

Az ausztrál pilóta szerint nincs értelme a riválisokkal foglalkozni, mert azzal csak elterelné a figyelmét. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton azonban ennek pont az ellenkezőjét tanácsolta Piastrinak, ugyanis a Ferrari brit sztárja szerint az a kulcs a sikerhez, ha kegyetlenül felveszi a versenyt.