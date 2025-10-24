Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Max Verstappen feltámadásával továbbra is nyílt a világbajnoki versenyfutás a Forma-1-ben. Bár az éllovas Oscar Piastri kapott az elmúlt hetekben olyan vádakat, miszerint összeroppant a rá nehezedő nyomás alatt, de a McLaren pilótája továbbra is csak a saját teljesítményére koncentrál. A McLaren utolsó világbajnoka, Lewis Hamilton ugyanakkor ellátta tanáccsal Piastrit és Lando Norrist a Verstappennel folytatott bajnoki versenyfutás kapcsán.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a múlt vasárnapi Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban, így továbbra is életben tartja esélyeit az ötödik vb-cím megszerzésére.

Max Verstappen 40 pontra csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben
Max Verstappen 40 pontra csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pedig Oscar Piastri négy futammal ezelőtt még 104 pontos előnyt élvezett az összetett harmadik helyén álló Verstappennel szemben, azonban mostanra a tetemes előny mindössze 40 pontra olvadt, ami abszolút ledolgozható. Különösen, hogy a Red Bull pilótája lendületben van, hiszen a legutóbbi öt futamból hármat megnyert, plusz az amerikai sprintfutamot.

Piastri nem rezelt be Verstappen felzárkózása miatt

A látványos felzárkózásnak Piastri szereplése is betudható, az ausztrál több hétvégén is gyengébb teljesítményt nyújtott, a bakui kiesésével pedig sok pontot bukott.

„Azt hiszem, meglepő, milyen formában van (Verstappen) Monza óta – mondta Piastri a mexikói hétvége előtt. –Korábban is láttunk tőle hasonló teljesítményt időnként, de voltak elég nagy visszaesései is. Most viszont nagyon kiegyensúlyozott, és ez kicsit váratlanul ért. Tudjuk, hogy továbbra is rengeteg fejlesztést dobnak az autóra, hogy javuljanak, szóval ebből a szempontból nem teljesen meglepő. De őszintén, ennél gyorsabban került vissza a harcba, mint vártam.”

Öt verseny van még hátra, és Verstappen mostanra valós esélyesévé vált a világbajnoki címért folyó küzdelemnek Piastri és Lando Norris mellett, utóbbi mindössze 14 ponttal van lemaradva csapattársától. Piastri azonban kijelentette: nem hagyja, hogy a csökkenő előny befolyásolja a gondolkodását.

Max Verstappen of Red Bull Racing, Oscar Piastri and Lando Norris of McLaren before Sprint ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of the Americas in Austin, United States on October 18, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen Mexikóban folytatná a jó sorozatát
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

„Őszintén szólva nem változtat semmin – mondta. – Nyilván az előny az utóbbi néhány futamon valamennyire csökkent, de számomra a fókusz mindig azon volt, hogy a lehető leggyorsabb legyek, és minden hétvégéből a legtöbbet hozzam ki. Volt, amikor ez sikerült, és volt, amikor nem – de csak ez számít.”

Lewis Hamilton tanácsa a McLaren pilótájának

Az ausztrál pilóta szerint nincs értelme a riválisokkal foglalkozni, mert azzal csak elterelné a figyelmét. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton azonban ennek pont az ellenkezőjét tanácsolta Piastrinak, ugyanis a Ferrari brit sztárja szerint az a kulcs a sikerhez, ha kegyetlenül felveszi a versenyt.

„Nem igazán szeretek tanácsot adni másoknak, de most nagy kihívás előtt áll, nagy rajta a nyomás. Határozottan ez egy olyan időszak, amikor le kell hajtani a szemellenzőt a sisakon és mindent ki kell zárni. Annyi minden vesz körül ilyenkor, pozitív és negatív visszhang egyaránt. 

Ilyen helyzetben igazán könyörtelennek kell lenni, mert Max is pontosan ilyen. El fogja venni tőlük a világbajnoki címet, ha hagyják, szóval keményen kell küzdeniük.

Már az is komoly fegyvertény, hogy a Red Bullnak sikerült megtartania Maxot abban az autóban, amiben most ül. A következetesség kulcsfontosságú, de pontosan ezt láthattuk Maxtól az elmúlt néhány versenyen” – mondta a 40 éves Hamilton, aki 2008-ban világbajnoki címet nyert a McLaren pilótájaként.

A világbajnoki idén hétvégén folytatódik Mexikóban. 

  • Kapcsolódó cikkek:
A védőkorlátnak csapódott, súlyos balesetet szenvedett az F1-es csapat pilótája – videó
Leclerc elmondta, miért hisz a Ferrari világbajnoki címében
Luxusház a Forma-1-es pályán? A mai világban semmi sem lehetetlen
Súlyos bejelentést tett a McLaren, a vb-címről is dönthet
A valódi „Schumi” – ilyen volt Michael Schumacher a színfalak mögött
Sokkoló számok: van egy pilóta, aki csak az autókat töri össze a Forma-1-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!