A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a múlt vasárnapi Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban, így továbbra is életben tartja esélyeit az ötödik vb-cím megszerzésére.
Pedig Oscar Piastri négy futammal ezelőtt még 104 pontos előnyt élvezett az összetett harmadik helyén álló Verstappennel szemben, azonban mostanra a tetemes előny mindössze 40 pontra olvadt, ami abszolút ledolgozható. Különösen, hogy a Red Bull pilótája lendületben van, hiszen a legutóbbi öt futamból hármat megnyert, plusz az amerikai sprintfutamot.
Piastri nem rezelt be Verstappen felzárkózása miatt
A látványos felzárkózásnak Piastri szereplése is betudható, az ausztrál több hétvégén is gyengébb teljesítményt nyújtott, a bakui kiesésével pedig sok pontot bukott.
„Azt hiszem, meglepő, milyen formában van (Verstappen) Monza óta – mondta Piastri a mexikói hétvége előtt. –Korábban is láttunk tőle hasonló teljesítményt időnként, de voltak elég nagy visszaesései is. Most viszont nagyon kiegyensúlyozott, és ez kicsit váratlanul ért. Tudjuk, hogy továbbra is rengeteg fejlesztést dobnak az autóra, hogy javuljanak, szóval ebből a szempontból nem teljesen meglepő. De őszintén, ennél gyorsabban került vissza a harcba, mint vártam.”
Öt verseny van még hátra, és Verstappen mostanra valós esélyesévé vált a világbajnoki címért folyó küzdelemnek Piastri és Lando Norris mellett, utóbbi mindössze 14 ponttal van lemaradva csapattársától. Piastri azonban kijelentette: nem hagyja, hogy a csökkenő előny befolyásolja a gondolkodását.
„Őszintén szólva nem változtat semmin – mondta. – Nyilván az előny az utóbbi néhány futamon valamennyire csökkent, de számomra a fókusz mindig azon volt, hogy a lehető leggyorsabb legyek, és minden hétvégéből a legtöbbet hozzam ki. Volt, amikor ez sikerült, és volt, amikor nem – de csak ez számít.”
Lewis Hamilton tanácsa a McLaren pilótájának
Az ausztrál pilóta szerint nincs értelme a riválisokkal foglalkozni, mert azzal csak elterelné a figyelmét. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton azonban ennek pont az ellenkezőjét tanácsolta Piastrinak, ugyanis a Ferrari brit sztárja szerint az a kulcs a sikerhez, ha kegyetlenül felveszi a versenyt.
„Nem igazán szeretek tanácsot adni másoknak, de most nagy kihívás előtt áll, nagy rajta a nyomás. Határozottan ez egy olyan időszak, amikor le kell hajtani a szemellenzőt a sisakon és mindent ki kell zárni. Annyi minden vesz körül ilyenkor, pozitív és negatív visszhang egyaránt.
Ilyen helyzetben igazán könyörtelennek kell lenni, mert Max is pontosan ilyen. El fogja venni tőlük a világbajnoki címet, ha hagyják, szóval keményen kell küzdeniük.
Már az is komoly fegyvertény, hogy a Red Bullnak sikerült megtartania Maxot abban az autóban, amiben most ül. A következetesség kulcsfontosságú, de pontosan ezt láthattuk Maxtól az elmúlt néhány versenyen” – mondta a 40 éves Hamilton, aki 2008-ban világbajnoki címet nyert a McLaren pilótájaként.
A világbajnoki idén hétvégén folytatódik Mexikóban.
