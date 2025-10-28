A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies kijelentette, hogy a csapat „nem fogja megváltoztatni a hozzáállását” az utolsó futamokon, miután dobogós helyezést ért el a Mexikói Nagydíjon, ahol az ötödik egyéni világbajnoki címéért küzdő Max Verstappen harmadik lett. A Milton Keynes-i székhelyű csapat jó formában gurult pályára a vasárnapi Autodromo Hermanos Rodríguez pályán rendezett versenyen. Verstappen az elmúlt négy nagydíjból hármat megnyert, így 104 pontos hátránya Oscar Piastrival szemben mindössze 40 pontra csökkent. A holland pilóta azonban küzdött a tempóért Mexikóban, csak negyedik lett az időmérőn, végül a futamon harmadikként ért célba, és ezzel váratlanul dobogós helyezést ért el.

Verstappen a végsőkig küzdeni fog

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Verstappen nem fogja feladni

Annak ellenére, hogy a futamgyőztes és a világbajnoki pontversenyben jelenleg vezető Lando Norris könnyedén legyőzte, Verstappen mégis Piastri előtt ért célba, így a három pilótát mindössze 36 pont választja el egymástól négy futammal a vége előtt. „Nem fogjuk megváltoztatni a hozzáállásunkat” – mondta Mekies a nehéz hétvége után. „Öt futammal ezelőtt nem a bajnoki címre gondoltunk. Most sem ezt nézzük, hanem azt, hogy nem voltunk száz százalékig elégedettek ezen a hétvégén az autó teljesítményével. Ezért most erre összpontosítunk – már most, miközben beszélünk, Milton Keynesben dolgoznak rajta –, holnaptól pedig az lesz a fő kérdés, mit tegyünk, ha legközelebb visszatérünk ide.”

„Azt hiszem, a legnyilvánvalóbb szempont az, hogy – ahogy azt többször is hallottátok a rádióban – nem tudtunk Maxnek olyan autót adni, amellyel úgy tudta volna nyomni neki, mint általában. Ez valószínűleg egy kicsit lelassított minket. Szóval azt hiszem, tudjuk, mivel kell még foglalkoznunk.”