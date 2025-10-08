A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies elismeri, hogy „a győzelemért való küzdelem” a Szingapúri Nagydíjon „sokat jelent”, miután Max Verstappen vasárnap a második helyen végzett. A négyszeres és jelenlegi világbajnok két egymást követő győzelmet aratott, miután a Red Bull extra teljesítményt hozott ki az RB21-ből, és ezzel érkezett a szingapúri versenyre is.

Verstappen a második lett a hétvégén Szingapúrban

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Verstappen mellett az autó fejlesztése is szóba került

Verstappen ugyan nem tudott győzni Szingapúrban – amely továbbra is az egyetlen helyszín a jelenlegi F1-naptárban, ahol még nem állt a dobogó legfelső fokán –, de a holland pilóta végig nyomást gyakorolt a győztes George Russellre egy olyan pályán, ahol a Red Bull az elmúlt néhány szezonban küszködött. „Az, hogy itt harcolhattunk a győzelemért, sokat jelent” – mondta Mekies a csapat teljesítményéről. „Monza és Baku után ez nagyon más volt. Soha nem lehet tudni, amíg oda nem érsz. Péntektől kezdve sikerült megtalálnunk a megfelelő ritmust. A kvalifikáción is jó ritmusban voltunk. Nagyon-nagyon szoros volt, és a versenyen is jó ritmusban voltunk. Ha megnézzük, néhány másodperccel maradtunk le George-tól, az jó hír.”

A Red Bull teljesítményének javulása az elmúlt három nagydíjon döntő fontosságú volt, mivel a Monza és Baku pályák alacsony leszorítóerő-beállítást igényeltek, míg Szingapúrban magasabb leszorítóerő-konfigurációra volt szükség. Annak ellenére, hogy nem sikerült megszerznie a harmadik győzelmét, Verstappen harmadik versenyén is több pontot szerzett, mint a pilóták bajnokságának éllovasa, Oscar Piastri és a McLarenes csapattársa, Lando Norris, és most hat nagydíj és három sprintverseny előtt 63, illetve 41 ponttal lemaradva áll a harmadik helyen.

„Úgy gondolom, hogy Milton Keynesben mindenki rendkívül keményen dolgozott az első futamtól kezdve egészen mostanáig, és soha nem adták fel, hogy kiaknázzák az autóban rejlő potenciált. Igazságos azt mondani, hogy az elmúlt hetekben elért fejlődés egészen látványos volt” – tette hozzá Mekies „És ez ismét mindenki érdeme, akik otthon soha nem adták fel. Ez Max érdeme, aki érzékenységével arra ösztönzött minket, hogy különböző utakat próbáljunk ki. Végül találtunk egy utat, amely egy kicsit felszabadította a teljesítményt. Nincs egyetlen csodaszer.” – zárta a gondolatait a vezető, aki még azt is hozzátette, hogy továbbra is versenyről-versenyre fejlesztik az autót.