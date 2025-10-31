Live
Dr. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója úgy véli, nüanszok fogják eldönti a 2025-ös Forma-1-es világbajnoki címet. A 82 éves osztrák szakember szerint az a legfontosabb, hogy a holland Max Verstappen acélidegekkel versenyezzen.

A 2025-ös Forma-1-es szezon végjátéka elképesztően izgalmasnak ígérkezik. A vb-pontversenyt a McLaren brit pilótája, Lando Norris vezeti, mögötte egy ponttal van lemaradva a csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri. A papírforma alapján a világbajnok cím a McLaren két pilótája között fog eldőlni, azonban a harmadik helyen ott van még a holland Max Verstappen is, aki az utóbbi hetekben elképesztő feltámadást produkált.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre
A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre
Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Verstappen megismételheti Schumacher rekordját

A Red Bull négyszeres világbajnok pilóta öt futam alatt 104 pontról 35-re faragta le a hátrányát, így négy futammal a vége előtt újra nyílt lett a verseny a vb-címért.  Az esélyek nem Verstappen mellett szólnak, azonban ha sikerülne neki, azzal megismételné Michael Schumacher elképesztő sorozatát, hiszen a német legenda 2000 és 2004 között öt világbajnoki címet nyert a Ferrarival. 

Hiszünk benne. Megvan bennünk az akarat és van még egy kis esélyünk is” 

– idézi a sports.de az osztrák szakembert, aki az idei szezont Sebastian Vettel 2010-es első, majd két évvel későbbi világbajnoki címmel végződő idényéhez hasonlította. 

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 19: Peter Bayer, CEO of Visa Cash App Racing Bulls and Dr Helmut Marko, Team Consultant of Oracle Red Bull Racing talk on the grid during the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 19, 2025 in Austin, Texas. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dr. Helmut Marko szerint Verstappennek acélidegekre lesz szüksége
Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Marko emlékeztetett rá, hogy Vettel mindkét alkalommal hátrányból szerezte meg a címet.

2010-ben az utolsó versenyen sikerült, 2012-ben is, 2021-ben pedig Verstappen az utolsó körben lett világbajnok” 

– hangsúlyozta Marko, aki hozzátette, hogy Verstappen már elért néhány óriási bravúrt, de ha megnyerné a vb-címet, az egészen szenzációs lenne.

Helmut Marko szerint a végjáték a hibák korlátozásáról és a bátorság megőrzéséről szól majd.

Most az a lényeg, hogy acélos idegekkel rendelkezzünk, és ne kövessünk el hibákat. Apróságok fogják eldönteni” 

– zárta gondolatait a Red Bull tanácsadója. 

