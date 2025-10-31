A 2025-ös Forma-1-es szezon végjátéka elképesztően izgalmasnak ígérkezik. A vb-pontversenyt a McLaren brit pilótája, Lando Norris vezeti, mögötte egy ponttal van lemaradva a csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri. A papírforma alapján a világbajnok cím a McLaren két pilótája között fog eldőlni, azonban a harmadik helyen ott van még a holland Max Verstappen is, aki az utóbbi hetekben elképesztő feltámadást produkált.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen újra esélyes a vb-címre

Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Verstappen megismételheti Schumacher rekordját

A Red Bull négyszeres világbajnok pilóta öt futam alatt 104 pontról 35-re faragta le a hátrányát, így négy futammal a vége előtt újra nyílt lett a verseny a vb-címért. Az esélyek nem Verstappen mellett szólnak, azonban ha sikerülne neki, azzal megismételné Michael Schumacher elképesztő sorozatát, hiszen a német legenda 2000 és 2004 között öt világbajnoki címet nyert a Ferrarival.

Hiszünk benne. Megvan bennünk az akarat és van még egy kis esélyünk is”

– idézi a sports.de az osztrák szakembert, aki az idei szezont Sebastian Vettel 2010-es első, majd két évvel későbbi világbajnoki címmel végződő idényéhez hasonlította.

Dr. Helmut Marko szerint Verstappennek acélidegekre lesz szüksége

Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Marko emlékeztetett rá, hogy Vettel mindkét alkalommal hátrányból szerezte meg a címet.

2010-ben az utolsó versenyen sikerült, 2012-ben is, 2021-ben pedig Verstappen az utolsó körben lett világbajnok”

– hangsúlyozta Marko, aki hozzátette, hogy Verstappen már elért néhány óriási bravúrt, de ha megnyerné a vb-címet, az egészen szenzációs lenne.

Helmut Marko szerint a végjáték a hibák korlátozásáról és a bátorság megőrzéséről szól majd.

Most az a lényeg, hogy acélos idegekkel rendelkezzünk, és ne kövessünk el hibákat. Apróságok fogják eldönteni”

– zárta gondolatait a Red Bull tanácsadója.