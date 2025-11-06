Az Atlético Madrid hivatalosan is belépett a Forma-1 világába, miután az IFEMA Madriddal közösen bejelentették ötéves partnerségi megállapodásukat.

Ezúttal nem a foci, hanem a Forma-1 kapja majd a főszerepet az Atlético Madrid stadionjában

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Mit takar az Atlético Madrid és az F1 megállapodása?

A szerződés értelmében

a Wanda Metropolitano stadion lesz a 2026. szeptember 11-13. között megrendezésre kerülő madridi futam egyik központi helyszíne.

A megállapodás értelmében az Atlético „Local Event Supporter” státuszt kap a nagydíjhoz kapcsolódva, ami újabb hidat épít a sport és a szórakoztatóipar között a spanyol fővárosban. A piros-fehérek modern stadionja nem csupán látványos háttérként funkcionál majd, hanem aktívan bekapcsolódik a versenyhétvége eseményeibe - írja a Motorsport.

A Wanda Metropolitano ad otthont a nyitókoncertnek, valamint több szurkolói zónának és kiszolgálóterületnek is, így a pálya környéke a rendezvény központi helyszínévé válik. A stadion interaktív terekkel, zenei és szórakoztató programokkal, valamint gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat, akik így testközelből élhetik át a futam hangulatát.

🏁 Acuerdo con IFEMA MADRID para convertirnos en Local Event Supporter del Gran Premio de España de Fórmula 1 durante los próximos 5 años.



El Riyadh Air Metropolitano acogerá actividades, experiencias para los fans y el concierto principal del evento.



📆 11–13 septiembre 2026 pic.twitter.com/jeL7i6CWk9 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 4, 2025

Az Atlético cserébe exkluzív VIP-területeket kap tagjai, partnerei és üzleti vendégei számára, ahol a klub egyedi stílusa és a Forma-1 dinamikája találkozik. A felek célja egy olyan globális esemény megteremtése, amely egyaránt ünnepli Madrid sportéletét és kulturális sokszínűségét.

Az együttműködéssel az Atlético Madrid megerősíti pozícióját Európa egyik leginnovatívabb klubjaként, míg a Forma-1 újabb dimenziót ad a folyamatosan bővülő versenynaptárának.