Az Audi látványos, R26 névre keresztelt koncepcióautóval mutatta meg, milyen külsejű és hangulatú lesz a márka első Forma-1-es belépője, amelyre 2026-ban kerül sor.
Bemutatta a Forma-1-es autóját az Audi
A bemutatót a vállalat müncheni Brand Experience Centerében tartották, ahol egy teljes méretű prototípust is kiállítottak - írja a Motorsport.
A gyártó szerint az új arculat lényege a határozott, geometrikus felületek és a letisztult formák kombinációja, amelyek összhangban vannak az autó vonalaival.
A dizájnban megjelent a friss Audi-piros szín is, amely a titán és a karbonfekete mellett adja a 2026-os megjelenés alapsémáját.
A végleges versenyautót csak januárban mutatják be, ám az R26 koncepció egyfajta előzetes ízelítőnek készült abból, milyen identitást épít a márka a Forma-1-ben.
Nem csak azért szállunk be a Forma-1-be, hogy csak ott legyünk. Nyerni akarunk
– jelentette ki Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója.
„Ugyanakkor tudjuk, hogy a Forma-1-ben nem lehet egyik napról a másikra topcsapattá válni. Ehhez idő, kitartás és a fennálló helyzet fáradhatatlan megkérdőjelezése kell.”
A szakember azonban hozzátette, hogy 2030-ig szeretnének eljutni addig, hogy harcban legyenek a világbajnoki címig.
