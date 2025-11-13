Az Audi látványos, R26 névre keresztelt koncepcióautóval mutatta meg, milyen külsejű és hangulatú lesz a márka első Forma-1-es belépője, amelyre 2026-ban kerül sor.

Az Audi bemutatta a 2026-os Forma-1-es autójának a prototípusát

Fotó: Formula-1/X

Bemutatta a Forma-1-es autóját az Audi

A bemutatót a vállalat müncheni Brand Experience Centerében tartották, ahol egy teljes méretű prototípust is kiállítottak - írja a Motorsport.

Audi reveal the R26 Concept 🤩



The concept features a preview of the colour scheme and design of the brand's 2026 F1 car, which will be unveiled in January 👀#F1 pic.twitter.com/mV1atw5iG8 — Formula 1 (@F1) November 12, 2025

A gyártó szerint az új arculat lényege a határozott, geometrikus felületek és a letisztult formák kombinációja, amelyek összhangban vannak az autó vonalaival.

A dizájnban megjelent a friss Audi-piros szín is, amely a titán és a karbonfekete mellett adja a 2026-os megjelenés alapsémáját.

A bold new chapter with Audi joining the grid in 2026! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/Eyw6nuLvjA — Formula 1 (@F1) November 12, 2025

A végleges versenyautót csak januárban mutatják be, ám az R26 koncepció egyfajta előzetes ízelítőnek készült abból, milyen identitást épít a márka a Forma-1-ben.

Nem csak azért szállunk be a Forma-1-be, hogy csak ott legyünk. Nyerni akarunk

– jelentette ki Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója.

„Ugyanakkor tudjuk, hogy a Forma-1-ben nem lehet egyik napról a másikra topcsapattá válni. Ehhez idő, kitartás és a fennálló helyzet fáradhatatlan megkérdőjelezése kell.”

Look who's dropped by to see the Audi R26 Concept design 👀#F1 pic.twitter.com/t9ZCh9j7Oi — Formula 1 (@F1) November 12, 2025

A szakember azonban hozzátette, hogy 2030-ig szeretnének eljutni addig, hogy harcban legyenek a világbajnoki címig.