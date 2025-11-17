Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet sem gyakran látni. Franco Morbidelli különös balesetbe keveredett a MotoGP Valenciai Nagydíj rajtrácsán vasárnap délután, amikor a VR46 Racing Team motorosa a helyére gurulva nekiment Aleix Espargaró Hondájának. A furcsa baleset után kéztöréssel zárta a valenciai hétvégét a sztárversenyző.

Az olasz Franco Morbidelli a hetedik pozícióra tartott, ám Aleix Espargaró már két sorral előrébb állt, és éppen a holeshot rendszert aktiválta, amikor megtörtént a baleset.

Franco Morbidelli nagyon rosszul jött ki a különös balesetből
Franco Morbidelli nagyon rosszul jött ki a különös balesetből 
Fotó: FABIO AVERNA / NurPhoto

Hihetetlenül fura baleset

A felvételek alapján Espargaró pontosan a kijelölt helyén várakozott, így 

Morbidelli hibáját legfeljebb pillanatnyi figyelmetlenség magyarázhatta. A koccanás nem maradt következmények nélkül, ugyanis az olasz motoros a rács szélén elesett, és már ekkor megsérült

 - írja a Motorsport.

Morbidelli még visszagurult a boxba, majd a bokszutcából rajtolt el, ám mindössze egyetlen kört tett meg, mielőtt feladta volna a futamot. A verseny utáni orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a bal kezén eltört az ötödik kézközépcsont.

Az olasz így biztosan nem vehet részt a keddi szezonközi teszten. A VR46 versenyzője így kénytelen lesz kihagyni az egyik legfontosabb felkészülési napot, amely már a 2026-os évad előkészítésének része lett volna.

Hírek érkeztek a MotoGP-hétvégén horrorbalesetet szenvedő versenyzőről
Ijesztő pillanatok: óriásit bukott a világbajnok sztárversenyző – videó
Több mint 200 bukás és műtétek sora után ma őt irigyli a világ összes motorosa


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!