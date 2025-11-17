Az olasz Franco Morbidelli a hetedik pozícióra tartott, ám Aleix Espargaró már két sorral előrébb állt, és éppen a holeshot rendszert aktiválta, amikor megtörtént a baleset.
Hihetetlenül fura baleset
A felvételek alapján Espargaró pontosan a kijelölt helyén várakozott, így
Morbidelli hibáját legfeljebb pillanatnyi figyelmetlenség magyarázhatta. A koccanás nem maradt következmények nélkül, ugyanis az olasz motoros a rács szélén elesett, és már ekkor megsérült
- írja a Motorsport.
Morbidelli még visszagurult a boxba, majd a bokszutcából rajtolt el, ám mindössze egyetlen kört tett meg, mielőtt feladta volna a futamot. A verseny utáni orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a bal kezén eltört az ötödik kézközépcsont.
Az olasz így biztosan nem vehet részt a keddi szezonközi teszten. A VR46 versenyzője így kénytelen lesz kihagyni az egyik legfontosabb felkészülési napot, amely már a 2026-os évad előkészítésének része lett volna.