Megrongálták a Forma-1 legendájának, a McLarent létrehozó Bruce McLarennek és a családjának a sírhelyét.

Bruce McLaren a Forma-1 világának egyik legnagyobb legendája

Fotó: DPPI / DPPI Media

Megrongálták Bruce McLaren sírhelyét

Az eset Aucklandben történt, a Waikumete temetőben, ahol az 1970-ben, 32 évesen elhunyt McLaren és a felesége, a 2016-ban meghalt Patricia földi maradványai vannak. A károk viszont nemcsak az ő sírhelyüket érintik, hanem McLaren szüleinek, testvérének és sógorának a sírkövét is – írja a Motorsport.

A rongálást egyébként még szeptember végén fedezte fel és jelentette George Stewart-Dalzell és lánya.

„Mély szomorúsággal kell tájékoztatnunk követőinket, hogy Bruce, Patty, Ruth és Pop sírját a Waikumete temetőben Aucklandben nemrég megrongálták” – olvasható a közleményben.

📌 McLaren'in kurucusu ve eski yarış pilotu Bruce McLaren'e ve aile üyelerine ait mezarları tahrip edildi. pic.twitter.com/RW3pqWM0Us — Diabolica (@Dia8olicaR) November 6, 2025

A sírköveket aranyfestékkel fújták be és játékautókat ragasztottak rájuk. Nem találjuk a szavakat arra, hogy miért tenne ilyet bárki is. A The Grave Guardians, egy sírköveket restauráló önkéntes szervezet felajánlotta, hogy helyrehozza a károkat, amiért rendkívül hálásak vagyunk. A munkálatok ideje alatt a köveket letakarják, így nem lehet őket látogatni.”

Bruce McLaren még 1963-ban alapította meg saját istállóját, amely eredetileg a Bruce McLaren Motor Racing nevet viselte. A csapat pedig hamar az F1 egyik ikonjává vált, a 2025-ös konstruktőri sikerük révén pedig megelőzték a Williamst az örökranglistán, így a Ferrari mögött már ők rendelkeznek a második legtöbb csapatbajnoki sikerrel.

Oscar Piastri és Lando Norris révén pedig jó esélyük van arra is, hogy 2008 után ismételten egyéni címet ünnepelhessenek.