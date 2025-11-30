A büntetés különösen Lewis Hamilton számára jelent némi vigaszt, aki így egy pozícióval előrébb, a 17. helyről vághat neki a vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíj futamának.
Büntetés miatt változott a rajtsorrend
Gabriel Bortoleto, a Sauber újonca egy korábbi ütközés miatt öt rajthelyes büntetést kapott, és így a 14. helyről egészen a 19. pozícióig csúszik vissza.
A pole pozícióból ismét Oscar Piastri indulhat, aki már tavaly is remekelt ezen a pályán, most pedig második alkalommal rajtolhat az élről Katarban. Az ausztrál versenyző az időmérőn mutatott teljesítményét egy sprintgyőzelemmel is megkoronázta, így magabiztosan várhatja a vasárnapi versenyt - írja a Motorsport.
Mellőle csapattársa, Lando Norris rajtolhat, aki a bajnoki cím megszerzésének küszöbén áll. Amennyiben sikerül legalább négy ponttal többet szereznie Piastrinál, úgy már az abu-dzabi szezonzáró előtt bebiztosíthatja a világbajnoki címet. Erről részletesen már korábban írtunk, ami ide kattintva olvasható el.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
