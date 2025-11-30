Live
Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Itt az újabb büntetés, változott a rajtrács. A 2025-ös Forma–1-es Katari Nagydíj rajtsorrendje módosításon esett át, miután Gabriel Bortoleto öt rajthelyes büntetést kapott, ami miatt hátrébb sorolták a mezőnyben.

A büntetés különösen Lewis Hamilton számára jelent némi vigaszt, aki így egy pozícióval előrébb, a 17. helyről vághat neki a vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíj futamának.

Gabriel Bortoleto öt rajthelyes büntetést kapott
Gabriel Bortoleto öt rajthelyes büntetést kapott
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Büntetés miatt változott a rajtsorrend

Gabriel Bortoleto, a Sauber újonca egy korábbi ütközés miatt öt rajthelyes büntetést kapott, és így a 14. helyről egészen a 19. pozícióig csúszik vissza.

A pole pozícióból ismét Oscar Piastri indulhat, aki már tavaly is remekelt ezen a pályán, most pedig második alkalommal rajtolhat az élről Katarban. Az ausztrál versenyző az időmérőn mutatott teljesítményét egy sprintgyőzelemmel is megkoronázta, így magabiztosan várhatja a vasárnapi versenyt - írja a Motorsport.

Mellőle csapattársa, Lando Norris rajtolhat, aki a bajnoki cím megszerzésének küszöbén áll. Amennyiben sikerül legalább négy ponttal többet szereznie Piastrinál, úgy már az abu-dzabi szezonzáró előtt bebiztosíthatja a világbajnoki címet. Erről részletesen már korábban írtunk, ami ide kattintva olvasható el.

 

