A büntetés különösen Lewis Hamilton számára jelent némi vigaszt, aki így egy pozícióval előrébb, a 17. helyről vághat neki a vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíj futamának.

Gabriel Bortoleto öt rajthelyes büntetést kapott

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Büntetés miatt változott a rajtsorrend

Gabriel Bortoleto, a Sauber újonca egy korábbi ütközés miatt öt rajthelyes büntetést kapott, és így a 14. helyről egészen a 19. pozícióig csúszik vissza.

A pole pozícióból ismét Oscar Piastri indulhat, aki már tavaly is remekelt ezen a pályán, most pedig második alkalommal rajtolhat az élről Katarban. Az ausztrál versenyző az időmérőn mutatott teljesítményét egy sprintgyőzelemmel is megkoronázta, így magabiztosan várhatja a vasárnapi versenyt - írja a Motorsport.

THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix 👀 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/sBxFiiju0r — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Mellőle csapattársa, Lando Norris rajtolhat, aki a bajnoki cím megszerzésének küszöbén áll. Amennyiben sikerül legalább négy ponttal többet szereznie Piastrinál, úgy már az abu-dzabi szezonzáró előtt bebiztosíthatja a világbajnoki címet. Erről részletesen már korábban írtunk, ami ide kattintva olvasható el.