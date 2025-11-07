Carlos Sainz rosszullétével kapcsolatban a Williams csütörtökön adott szűkszavú tájékoztatást, miszerint a spanyol pilóta lebetegedett. „Carlos sajnos nem érzi jól magát, ezért nem fog ma megjelenni a pályán” – adta hírül a grove-i istálló.
A 31 éves spanyol pilóta rosszulléte kapcsán a Williams nem árult el semmit, hogy adott esetben ki helyettesítené Sainzot, ha péntekre sem javulna eleget az állapota – számolt be róla a motorsport.hu. Az F1-es mezőnyben az utóbbi időben már többször is előfordult, hogy egyes versenyzők kénytelenek voltak kihagyni a sajtónapos kötelezettségeiket, ami arra utalhat, hogy a rendkívül hosszú és fárasztó szezon talán őket is kezdi egyre jobban megviselni.
Sainz a tavalyi idény végén Lewis Hamilton érkezése miatt távozni kényszerült a Ferraritól, majd a Williamshez szerződött. A brit istálló színeiben 20 forduló elteltével 38 pontot gyűjtött, ezzel a 11. helyen áll az egyéni összetettben.
A Forma-1-es Brazil Nagydíj versenyhétvégéje pénteken, magyar idő szerint 15.30-tól veszi kezdetét az egyetlen szabadedzéssel, amelyet később a sprintidőmérő követ. Szombaton kerül sor a sprintfutamra és az időmérőre, vasárnap pedig a 71 körös futammal zárul a Sao Paoló-i hétvége.
